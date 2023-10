Wettbewerb mit über 80 Spitzentieren

Im Jahr der großen Schauen reiht sich Ende Oktober der Oberschwäbische Fleckviehtag ein. Nach RBW-Schau, German Dairy Show und der Deutschen Fleckviehschau in Miesbach, findet am 29. Oktober im RBW-Vermarktungszentrum Süd in Bad Waldsee-Hopfenweiler bereits der sechste Fleckviehtag statt. Seit inzwischen zehn Jahren organisieren die oberschwäbischen Zuchtvereine dieses Format erfolgreich und freuen sich laut Pressemitteilung auch in diesem Jahr wieder, viele „kuhbegeisterte“ Zuschauer begrüßen zu dürfen.

Der Wettbewerb mit den über 80 Spitzentieren wird um 10.30 Uhr beginnen. Mit dabei sind die besten Kühe aus den Zuchtvereinen Aulendorf/Biberach, Bad Saulgau/Riedlingen, Blaubeuren/Ehingen, Ravensburg und Reutlingen. Traditionell wird wieder ein Gastverein die Schau bereichern ‐ mit dem Zuchtverein Göppingen schließt sich der Kreis der direkt angrenzenden Zuchtvereine, die bisher eingeladen wurden. Die Züchter aus dem Kreis Göppingen freuen sich schon sehr auf den Auftritt in Oberschwaben, da sie in diesem Jahr selbst ein großes Jubiläum begehen. Bereits im Frühjahr haben sie ihr 100-jähriges Bestehen mit Schau und Festabend gefeiert.

Gespannt kann man auf so manche schaubekannte Kuh des laufenden Jahres sein, aber sicherlich auch auf Newcomerinnen, die bisher noch nicht in Erscheinung getreten waren. Gelegenheiten für Fachgespräche bieten sich den Tag über.

Josef Miesenberger wird an diesem Tag die Entscheidungen im Ring treffen. Als Geschäftsführer der EZG Fleckviehzuchtverband im Inn- und Hausruckviertel (FIH) und als Geschäftsführer der Oberösterreichischen Besamungsstation ist er eine renommierte Größe in der Fleckviehszene. Mit viel Erfahrung im Preisrichten und durch seine besonnene Art können die Züchter und Zuschauer fundierte Begründungen zu den getroffenen Entscheidungen erwarten.

Eingeladen sind neben dem Fachpublikum auch Besucher aus Stadt und Land, die an diesem Tag die Möglichkeit haben, sich einen Eindruck über die Fleckviehzucht in Baden-Württemberg zu verschaffen.

Natürlich ist auch wieder die Oberschwäbische Fleckviehkapelle den ganzen Tag mit dabei. Wie schon bei den letzten Malen sorgen die Musiker für musikalische Unterhaltung und super Stimmung. Sind wir gespannt, was sie dieses Jahr für uns dabeihaben!

Wie schon angekündigt wird es viele Highlights geben. Nachdem die Jungkuh-Champions gekürt sind, geht es flott mit den Mehrkalbskühen weiter. Neben dem besten Euter, wird klassischerweise bei Fleckvieh auch eine Fleischsiegerin gesucht. Und nachdem die verschiedenen Altersklassen gekürt wurden, steht die Finale Entscheidung zur Miss Oberschwaben an.