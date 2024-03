Werkstatt-Team hilft bei Steinschlag

Welche Steinschläge repariert werden können und wie eine Scheibe gegebenenfalls komplett ausgetauscht wird, zeigt das Werkstatt-Team des Erwin Hymer Museum am Donnerstag, den 21. März , ab 19 Uhr bei „Werkstatt live!“ in der Museumswerkstatt.

Die Windschutzscheibe sorgt nicht nur für gute Sicht des Fahrers nach draußen und schützt diesen und alle Mitfahrer vor Wind und Wetter. Sie ist bei modernen Fahrzeugen auch ein tragendes Element der Autokarosserie. Dabei muss sie einiges aushalten. Insekten und kleinere Steinchen stellen meist keine Gefahr dar. Größere Steine verursachen jedoch häufig bleibende Schäden.

Ob ein Schaden an der Windschutzscheibe repariert werden kann oder ob die Scheibe komplett getauscht werden muss, hängt vor allem von Art, Größe und Lage der Beschädigung ab, steht es in einer Pressemitteilung des Erwin Hymer Museums. Kleinere Steinschläge, die nicht zu nahe am Rand liegen und sich außerhalb des Sichtbereichs des Fahrers befinden, können sehr gut repariert werden. Bei größeren Steinschlägen, Rissen oder Schäden im Randbereich oder im Sichtfeld des Fahrers, ist eine Reparatur nicht möglich oder nicht zulässig.

Das Werkstatt-Team zeigt live, welche Schäden auftreten und welche davon repariert werden können.In welchen Bereichen eine Reparatur erlaubt ist und welche Werkzeuge hierzu benötigt werden. Außerdem wird an einem modernen Fahrzeug mit geklebter Windschutzscheibe vorgeführt, wie diese ausgebaut und durch eine neue ersetzt wird. Eingeladen sind alle, die sich generell über die Reparaturmöglichkeiten bei Windschutzscheiben informieren möchten oder selbst eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen möchten.

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Werkstatt live!“, die jeden vierten Donnerstag im Monat in der Museumswerkstatt des Erwin Hymer Museums stattfindet. Die Teilnahme ist kostenfrei und unabhängig vom Besuch der Ausstellung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos.