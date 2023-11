Werke junger Künstler in der Kinogalerie Seenema bewerten

Junge Kunst wird ab Sonntag, 3. Dezember, in der Kinogalerie Seenema gezeigt. Fünf junge Künstlerinnen im Alter von 16 bis 18 Jahren bewarben sich für den künstlerischen Wettbewerb Young Award 2023.

Gezeigt werden Werke, die außerhalb des Unterrichts entstanden sind. Die jungen Künstlerinnen hatten freie Hand, ihre selbst gewählten Motive mit verschiedenen Techniken, Formen und Farben zu gestalten. Titel wie zum Beispiel „Konflikt, Kampf, Zweifel“ oder „Unmündigkeit“ sind bildlich umgesetzt worden, genauso Themen über Freude und Zufriedenheit, Lebenssituationen, die auf guten und auch auf schlechten Erfahrungen basieren, aber ebenso Inspirationen durch Kirche und Kultur widerspiegeln.

Um den Künstlerinnen einen weiteren Anreiz für künstlerisches und kreatives bildhaftes Gestalten zu geben, hat jeder Besucher die Möglichkeit, seine Stimme für das beste Werk im Kino abzugeben. Zum Ende der Ausstellung werden die ersten drei Gewinnerinnen des Awards ermittelt.

Die Ausstellungseröffnung findet am Sonntag, 3. Dezember, um 11 Uhr in der Galerie im Stadtkino Seenema, Biberacher Straße 29 in Bad Waldsee, statt. Die Initiatorinnen Marianne Jocham und Uta Oberneder werden in die Bildwerke einführen. Instrumental wird die Vernissage vom Klarinettenduo Hannah Moor und Caroline Kopf der Jugendmusikschule umrahmt. Die Ausstellung, die bis zum 14. Januar 2024 dauert, ist im Rahmen der Kino-Öffnungszeiten zu sehen.