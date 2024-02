Wer jagt, gewinnt: Gnacke gewinnt die Sympathie des Publikums

Wieder einmal mehr bewiesen die Macher hinter Spektrum K ihr glückliches Händchen bei der Auswahl eines Künstlers. Tobias Gnacke, Bauchredner, Musik- und Stimm-Parodist, begeisterte sein Publikum im Haus am Stadtsee in Bad Waldsee.

Gnacke, Jahrgang 1975, entstammt einer musikalischen Familie, die ihm bereits im jugendlichen Alter den Weg auf die Showbühne bescherte. Als er sich von der Familienband trennte, widmete er sich seiner Stimme und begann eine Gesangsausbildung, die nachhaltig Spuren hinterließ.

Gitarre und Trompete spielen große Rolle

So lässt es sich erklären, mit welcher Brillanz er sein Showprogramm absolviert. Die Trompete, er spielt diese bereits seit seinem neunten Lebensjahr, und die Gitarre, die er vier Jahre später erlernte, spielen immer wieder einen wichtigen Part in seinem Programm.

Nachdem er 2010 noch die Kunst des Bauchredens erlernte, findet spielt diese auch eine Rolle. So durften die Zuhörer an diesem Abend die beiden Klappmaulpuppen - Antarktische Schnodderschnauze Richard und Koalabär Quincy kennenlernen. Während Richard nicht auf den Mund gefallen war, hatte Quincy noch mit dem Jetlag zu kämpfen.

Das Lied „Ein Jäger aus Kurpfalz“ zog sich wie ein roter Faden durch den Abend. Die unterschiedlichsten Künstler werden hier parodiert. So sind die Toten Hosen ein Teil der Präsentation - aus „Tagen wie diesen“ wird ganz schnell „Einen Hasen wie dieser“ oder zu Helene Fischers „Atemlos“ singt das Publikum mit der Textzeile „Atemlos durch den Wald, mach ich jede Wildsau kalt“ ganz schnell mit. Gnacke versteht es, die Zuhörer in seinen Bann zu ziehen und mit fortschreitendem Abend gehen diese immer mehr mit, klatschen, jubeln und stimmen mit in die Songs ein.

Der Künstler wettet mit dem Publikum

Groß geworden in seiner Jugend mit „Wetten, dass...?“ ließ er sich inspirieren und sprach eine Wette aus. Er schaffe es in 16 Minuten 16 Künstler auf die Bühne zu bringen. Dazu hatte er ganz im Stil der 80er-Jahre eine Klassische Stoppuhr und ein entsprechendes Tablet, nämlich eine Schiefertafel mit Kreidestift, dabei.

Als dann der Blick ins Publikum fiel, ahnten die ersten beiden Reihen schon, dass wohl die Wahl auf zwei Assistenten fallen würde. Da nützte auch das auf den Boden schauen nichts. David aus der zweiten Reihe bekam die Stoppuhr und Luitgard aus der ersten Reihe durfte auf der Schiefertafel Striche für jeden aufgetretenen Künstler zeichnen.

Mit Bravour meisterte er diese Wette, so sah man unter anderem Stars wie Joe Cocker, Eros Ramazotti, Heino, Andreas Gabalier, Michael Jackson immer in passendem Outfit. Am Ende der Show durften die beiden Assistenten noch auf die Bühne kommen und auflösen, ob die Wette gewonnen wurde. Für ihren Einsatz bekamen sie einen besonderen Preis - sie durften Teil des Bühnenprogramms werden, was sie mit Bravour bestanden. Tobias Gnacke durfte erst nach tosendem Applaus und zwei geforderten Zugaben die Bühne verlassen.