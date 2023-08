Auf rund 1700 Sonnenstunden bringt es der Landkreis Ravensburg jährlich. Viel Potenzial für Solarenergie also. Bekanntlich hat sich der Landkreis daher zum Ziel gesteckt „Solarkreis Nummer eins“ im Land zu werden. Tatsächlich sind mit rund 20 Prozent aber auch im Kreis Ravensburg nach wie vor viel zu wenig Dachflächen mit einer PV–Anlage ausgestattet.

Zwar gilt in Baden–Württemberg mittlerweile eine Photovoltaik–Pflicht für Neubauten, größere Parkplätze und Dachsanierungen, aber bis Flächen mit PV–Modulen belegt sind, braucht es Zeit. Und wer hilft Bürgern bei Fragen weiter? Hier kommen die Energieagentur Ravensburg, das Energiebündnis Bad Waldsee/Bad Wurzach und sogenannte PV–Scouts ins Spiel.

Bis zu vier Monate Wartezeit für einen Beratungstermin

Der Bedarf der Bürger nach unabhängiger und fachkundiger Beratung ist groß. So groß, dass die Energieagentur Ravensburg auf ihrer Homepage bereits warnt: Termine für eine Beratung vor Ort sind frühestens in drei bis vier Monaten zu haben. Eine telefonische Beratung gibt es mit drei bis fünf Wochen Vorlaufzeit. „Gerade zu Beginn des Kriegs in der Ukraine ist der Bedarf bei uns explosionsartig angestiegen“, bestätigt Walter Göppel, Geschäftsführer der Energieagentur Ravensburg. Nicht nur Wärmepumpen, auch das Thema Photovoltaik treibe die Menschen um.

PV–Scouts erweitern Beratungsangebot

Mehr als 3000 Beratungen im Privatbereich habe sein 20–köpfiges Ingenieursteam im vergangenen Jahr gemacht. „Im Bereich der Photovoltaikanlagen sind wir mit den Beratungen aber einfach nicht mehr nachgekommen. So entstand die Idee der PV–Scouts.“ Koordiniert wird das Projekt vom Energiebündnis Bad Waldsee und Bad Wurzach. Einem Verein, der sich eine „sparsame, effiziente und erneuerbare Energiegewinnung“ zum Ziel gesetzt hat. Die Scouts selbst sind Privatpersonen mit Erfahrung im Bereich der Solarstromerzeugung. 33 davon hat die Energieagentur Ravensburg im vergangenen Jahr geschult.

Als PV–Scouts beraten sie interessierte Eigenheimbesitzer „unabhängig und kostenfrei“, wie Ulrich Walz Vorsitzender des Energiebündnises Bad Waldsee, Bad Wurzach betont: „Unsere Scouts suchen nach einer zukunftsfähigen Lösung für die Deckung des eigenen Strombedarfs, beurteilen das Hausdach der Interessierten, berichten von eigenen Erfahrungen und geben Kontakte und Informationen zum Beispiel zu Förderung, Eigenstromnutzung, Speichermöglichkeiten oder auch der Integration eines Elektrofahrzeuges weiter.“ Rund 200 Beratungen haben PV–Scouts allein im vergangenen Jahr auf diese Weise durchgeführt.

Scouts sind Privatpersonen mit Erfahrungen im PV–Bereich

Von einem Service „von Bürgern für Bürger“, spricht Ralf Bergmann aus Wolpertswende. Er ist einer von rund 30 „Enthusiasten“, die sich im vergangenen Jahr von der Energieagentur Ravensburg zum PV–Scout ausbilden haben lassen. Bereits im Jahr 2006 hat er sich seine erste PV–Anlage zugelegt. Stück für Stück erweiterte er seine Kapazitäten. Weitere Module kamen dazu, ein Speicherakku, eine Wärmepumpe, eine Wallbox für das mittlerweile angeschaffte Elektroauto und selbst ein Notstromaggregat hat Bergmann mittlerweile in seinem Keller stehen.

Nur elf Jahre nach Inbetriebnahme habe sich seine erste Anlage finanziert gehabt. Der damals prognostizierte Leistungsverlust von zwei Prozent pro Jahr sei nie eingetreten.

Die Anlage ist jetzt bald 20 Jahre alt und hat noch keine fünf Prozent an Leistung verloren, erzählt Bergmann.

Wissen teilen und „den Leuten spielerisch die Möglichkeiten aufzeigen“

Viele Fragen, die PV–Interessierte sich heute stellen, habe er vor rund 20 Jahren selbst gehabt. Daher kenne er die Bedürfnisse der Menschen. „In den vergangenen 15 Jahren habe ich so viele Erfahrungen mit der eigenen Stromerzeugung gemacht und gelernt. Dieses Wissen möchte ich weitergeben“, so Bergmann. Das Thema liege ihm am Herzen. Natürlich auch mit Blick auf den Klimaschutz und die Energiewende: „An erster Stelle steht für mich aber die kostengünstige Stromerzeugung. Langfristig lohnt sich Photovoltaik für fast jedes Haus. Es gibt bei uns noch so viele freie Dächer, da haben wir ein großes Potential.“ Mit seinem Engagement möchte er, wie er sagt, „den Leuten spielerisch die Möglichkeiten aufzeigen“.

Scouts beantworten Fragen und schaffen Vertrautheit beim Thema Photovoltaik

13 Leute aus der Umgebung seines Wohnortes Wolpertswende, das Energiebündnis vermittelt PV–Scouts möglichst wohnortnah, habe er in den vergangenen Monaten bereits beraten. „Zwei davon haben mittlerweile eine PV–Anlage auf dem Dach“, erzählt Bergmann begeistert. Angesichts der Wartezeiten bei Installateuren keine Selbstverständlichkeit. Einer davon ist Georg Reich aus Berg. Noch vor einem Jahr war das Thema Photovoltaik für mich absolutes Neuland.“ Aus der Zeitung habe er vom PV–Scout–Projekt erfahren und einen ersten Beratungstermin ausgemacht. In knapp zwei Stunden habe Bergmann die Situation für eine mögliche PV–Anlage geprüft, zugehört, Fragen beantwortet und von seinen eigenen Erfahrungen berichtet. „Mir ist das Thema so vertrauter geworden“, berichtet Reich.

Wie arbeitet ein PV–Scout?

Über ein Onlinetool kann Bergmann die Grunddaten der Dachstruktur abchecken. Lage, Ausrichtung und Dachneigung sind über Google Earth ermittelbar. Aus dem aktuellen Stromverbrauch und der zur Verfügung stehenden Dachfläche berechnet das Tool dann Investitionskosten, den möglichen Ertrag, sowie die jährliche Einsparung. Das fertige Konzept erhält Reich anschließend per Mail. „Natürlich ist das erst mal eine grobe Annäherung und Details müssen individuell abgesprochen werden“, ordnet PV–Scout Bergmann das Potenzial der Online–Bewertung ein. „Deshalb ist die Beratung vor Ort wichtig.“

Erste Erfolge stellen sich ein

Diese war im Falle von Georg Reich offenbar ein voller Erfolg. „Schon nach dem ersten Termin stand für uns die Entscheidung für die eigene Anlage fest“, so der Rentner. Durch Bergmanns Hilfestellung sei er in der Lage gewesen mit den verschiedenen Anbietern am Markt zu verhandeln. Nur wenige Monate später blickt Reich voller Stolz auf sein eigenes Dachkraftwerk: 30.000 Euro hat das Paket aus PV–Modulen, Wechselrichter, Speicherbatterie, Wallbox fürs E–Auto und das Notstromaggregat gekostet. Nicht gerade ein Schnäppchen.

Langfrsistig komplette Stromversorgung aus eigener Erzeugung

Langfristig aber „eine Investition, die sich lohnt“, ist sich Reich sicher. Von vormals sieben Kilowatt am Tag habe sich sein Bezug aus dem Netz nun auf zwei Kilowatt reduziert. Und das, obwohl die Speicherbatterie noch gar nicht installiert ist. Der Fachkräftemangel lässt grüßen. Auf lange Sicht, so hofft Reich, kann er seinen gesamten Strombedarf so selbst erzeugen und den übrigen Strom ins Netz einspeisen. Auch wenn es dafür derzeit nur acht Cent pro Kilowattstunde gebe: Bei einem Strompreis von 35 Cent pro Kilowattstunde rechnet sich die Anlage, laut Reich, bereits nach zehn Jahren.

Wer sich seine Anlage probeweise mal selbst aufs eigene Dach bauen möchte, findet den sogenannten PV-Schnell-Check unter: https://pv-check.eb2bw.de/