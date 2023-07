Wer die sozialen Förderpreise in Bad Waldsee gewonnen hat

Die diesjährige Vergabe der „Sozialen Förderpreise“ für acht Schulen im Bereich Bad Waldsee erfolgte nach der dreijährigen Corona–Pause wieder in der Mensa des Schulzentrums Döchtbühl. Eingeladen hatte die Firma Omnibus Müller, auf deren Initiative hin dieses Projekt im Jahr 1996, damals von Wolfgang Pfefferle angeregt, ins Leben gerufen worden war. Für die feierliche musikalische Umrahmung sorgte dieses Mal die Bläserklasse der Realschule unter Leitung von Julia Fleischer.

Schüler übernehmen Verantwortung

Der geschäftsführende Bad Waldseer Schulleiter Frank Wiest (Döchtbühlschule) freute sich darüber, dass zur Jubiläumsvergabe — es war jetzt die 25.Verleihung der Förderpreise — wieder so viele sozial engagierte Schülerinnen und Schüler eingeladen worden waren. Elke Müller, Geschäftsführerin von Omnibus Müller, übergab die Preise an die auserwählten Preisträger.

In allen Grußworten, so von Oberbürgermeister Matthias Henne, Ortsvorsteherin Rosa Eisele und Rektor Wiest wurde hervorgehoben, dass gelingendes Miteinander nur durch die Übernahme von Verantwortung funktionieren kann. Das ehrenamtliche Engagement, das soziale Tun und Wirken gerade von Kindern und Jugendlichen habe höchste Vorbildsfunktion für das Zusammenleben aller Generationen.

Das sind die Preisträger 2023

Eugen–Bolz–Schule Bad Waldsee: Der Preis wird aufgeteilt an vier Preisträgergruppen, nämlich an Magnus Auer (Engagement für die Schulgemeinschaft), Klasse 9b (Generationscafé und Seniorenbetreuung), die SMV–Betreuung (Christoph Rueß und Eva–Maria Boneberger) und an den Fair Trade Point.

SBBZ — Lernen Bad Waldsee: Klassenstufe 8/9 unter Leitung ihres Lehrers Schrade für die Organisation des Vesperverkaufs für die ganze Schule.

Döchtbühlschule: Klasse 4a unter Leitung des Lehrers Stefan Betz für die regelmäßigen Auftritte im Spital (Seniorenheim der Stadt Bad Waldsee).

Realschule Bad Waldsee: Der Förderpreis geht an das SMV–Bistro–Team für die stete Bewirtschaftung des Schul–Bistros.

Gymnasium Bad Waldsee: Der Preis geht an den Arbeitskreis „Agieren“ der SMV für das hohe Engagement und auch für das Organisieren von Veranstaltungen.

Bildungswerkstatt Bergatreute: Der Preis geht an die SMV für die Organisation und Durchführung verschiedenster Veranstaltungen und Aktivitäten.

Durlesbachschule Reute: Ausgezeichnet mit dem Preis wurden die Klasse 3 und 4 für ihre Müllsammelaktionen im gesamten Dorf.

Abt–Hermann–Vogler–Schule Haisterkirch: Der Preis wird verliehen für das Kooperationsprojekt „Grundschule Haisterkirch — Tonart“. Beim Weihnachtsmusical 2022 „Wundersame Weihnachtszeit“ waren tausend Konzertbesucher vor Ort.

In ihrem Schlusswort ging Elke Müller auf die vielfältig gezeigten Formen ein, die das „Miteinander und Füreinander“ an den Schulen zum Blühen gebracht haben. Sie würdigte all die sozialen und kulturellen Leistungen.