2024 ist ein Schaltjahr. Das bedeutet, dass der Februar 29, statt wie sonst, 28 Tage hat. Geburtstagskinder am 29. Februar trifft das besonders. Gibt es Aulendorfer oder Bad Waldseer, die am 29. Geburtstag haben und bereit sind, der Redaktion etwas dazu zu erzählen? Wir freuen uns über Zuschritten, bitte bis 25. Februar an [email protected] schreiben.