Schwester Ingeborg ist für die Menschen in Indonesien ein echter Glücksfall. Die Missionsschwester des Klosters Reute kümmert sich auf der Insel Tello aufopferungsvoll um Kranke, Leidende und Hilfsbedürftige. Zwei Beispiele:

Familie von Schicksalsschlag getroffen

Mitte Oktober sind ein Familienvater und ein junger Mann mit dem Boot aufs Meer gefahren. Sie wollten nach Seegurken tauchen. Das Wetter war nicht ganz so gut, aber um für das leibliche Wohl der Familie zu sorgen, fuhren sie los. Der junge Mann tauchte in bis zu 30 Metern Tiefe und konnte seinen Eimer rasch mit Seegurken füllen. Die beiden Männer legten zur Mittagszeit eine kurze Pause ein.

Wie Schwester Ingeborg schildert, hatte sich das Wetter zu diesem Zeitpunkt zusehends verschlechtert - und plötzlich brach eine große Welle über das kleine Schiff herein. Das Boot zerbrach, die beiden Männer fielen ins Meer. Zunächst konnte der junge Mann den unerfahrenen Schwimmer noch an der Hand mitziehen. Als dann aber eine zweite Welle über sie schwappte, konnte er den Familienvater nicht mehr festhalten und der Mann ging unter.

Zwei Wochen lang wurde nach ihm gesucht. Bis heute ist der Familienvater spurlos verschwunden. Er hinterlässt vier Kinder und eine Ehefrau. Die Frau bestreitet den Lebensunterhalt mit Unterrichten. Stundenweise ist sie an staatlichen Kindergärten und in der Oberschule tätig. Dafür bekommt sie aktuell 600.000 indonesische Rupiah, das sind etwa 40 Euro. „Davon kann sie nicht überleben. Deshalb würden wir mit den Spenden der Mutter und den vier Kindern - und anderen in Not geratenen Familien - helfen“, zeigt Schwester Ingeborg die Verwendung der Spendengelder auf.

Das Medikamentenhilfe-Projekt

Die Franziskanerinnen von Reute betreiben die Klinik St. Raphael auf der Insel Tello. Neben der Hauptinsel gibt es eine große Anzahl weiterer Inseln mit abgelegenen Dörfern mit vielen Bewohnern. „Dieses Jahr unterstützen wir eine Initiative, welche diese abgelegenen Dörfer mit Medikamenten versorgen will“, beschreibt Schwester Ingeborg ein weiteres wichtiges Projekt.

Etliche Dorfbewohner leiden an Magenkrankheiten, hohem Blutdruck, Malaria, Lungenkrankheiten, Unterernährung, Durchfall, Wurmkrankheiten und Hauterkrankungen. „Besonders schlimm sind unbehandelte Malaria und Verletzungen oder Wunden, die lange nicht behandelt wurden“, weiß die Missionsschwester. Es könne alle treffen: Frauen, Männer und Kinder. „Nicht zuletzt sind unterernährte, oder eben ältere und gebrechliche Inselbewohner oft sehr anfällig für akut auftretende Krankheiten.“

Die größte Herausforderung sei die beträchtliche Distanz. Die Gemeinden sind teilweise weit von der Hauptinsel entfernt, eine beschwerliche Reise per Boot ist unumgänglich. „Die Spendengelder werden zum Kauf von Medikamenten und Benzin für die Boote verwendet. Die Hilfe ist wichtig, da es auf den kleinen Inseln nur eine eingeschränkte Infrastruktur gibt und kaum Gesundheitsversorgung. Kranke müssen, wenn es der Gesundheitszustand erlaubt, die Bootsreise privat organisieren und bezahlen“, skizziert Schwester Ingeborg, wie die Spenden aus Deutschland vor Ort eingesetzt werden.