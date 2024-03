Weltwassertag unter dem Motto „Water for Peace“

Am Freitag, 22. März, wird weltweit der Weltwassertag begangen. Dieser von der UN -Wasser ins Leben gerufene Aktionstag steht in diesem Jahr unter dem Motto „Wasser für den Frieden“. Anlässlich dieses Tages finden Aktionen statt, die verdeutlichen, wie wir Wasser für den Frieden nutzen können, um eine stabilere und wohlhabendere Zukunft zu schaffen, heißt es in einer Mitteilung an die Presse.

Die Auswirkungen des Klimawandels, des Bevölkerungswachstums und des globalen Wandels machen sich zunehmend in der Verfügbarkeit und Qualität des Wassers bemerkbar. Aus diesem Grund wurde im Jahr 1992 auf der UN -Konferenz für Umwelt und Entwicklung der Weltwassertag ins Leben gerufen, um die lebenswichtige Ressource Wasser zu würdigen.

Wasser bedeutet Hygiene, Energie und Gesundheit. Für manche ist es auch Kultur, Religion, Spiritualität und Gemeinschaft. Zudem ist Wasser wichtigstes Grundnahrungsmittel. Der Weltwassertag soll das Bewusstsein für diese wichtige Ressource schärfen und einen Beitrag zu ihrer fairen und nachhaltigen Nutzung leisten.

Um beste Trinkwasserqualität für die Bürgerinnen und Bürger im Versorgungsgebiet zu gewährleisten, kümmern sich seit 1960 die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wasserversorgungsverbands Obere Schussentalgruppe. Gegründet wurde er von den früheren Gemeinden Blönried, Gaisbeuren, Mittelurbach, Tannhausen und Zollenreute.

Im Laufe der Jahre wurden noch Wohnplätze der Gemeinden Altshausen und Wolpertswende sowie von der Stadt Bad Waldsee die Teilorte Reute und Mennisweiler sowie der Wasserverband Laimbach (Gemarkung Bad Schussenried) in den Verband aufgenommen. Seit 2008 ist der Zweckverband Obere Schussentalgruppe auch Träger der Wasserversorgung für die Städte Bad Waldsee, Bad Wurzach und die Gemeinde Wolfegg. Durch diesen Zusammenschluss werden 42.200 Einwohner mit drei Millionen Kubikmetern Trinkwasser versorgt. Hinzu kommen die technischen Betriebsführungen für Bergatreute und Kißlegg mit zusammen 12.400 Einwohnern.

Der Verband entnimmt sein Wasser aus drei Quellfassungen und elf Grundwasserwerken. Zur Förderung des Trinkwassers in die 29 Hochbehälter oder zur Druckerhöhung sind 56 Pumpen in Betrieb. Im Kerngebiet hat die OSG ein 645 Kilometer langes Leitungsnetz und in der Betriebsführung 120 km Leitungsnetz zu betreuen. Die Überwachung und vollautomatische Steuerung der gesamten Anlagen erfolgt über eine Leitstelle in der Geschäftsstelle in Bad Waldsee für die Versorgungsbezirke Bad Waldsee, Gaisbeuren, Michelwinnaden, Wolfegg und Bergatreute und über eine Leitstelle in Bad Wurzach für die Bereiche Bad Wurzach und Kißlegg.

Für den Notfall eines großflächigen längerfristigen Stromausfalls hat sich der Verband in den vergangenen Jahren bereits durch den Kauf von Notstromaggregaten und die Erstellung von Notfallplänen gut aufgestellt. Im Team der OSG sind derzeit 19 Mitarbeiter angestellt damit die Abnehmer sicher und unbeschwert das Trinkwasser in bester Qualität genießen können - und das zu jeder Tages- und Nachtzeit, an 365 Tagen im Jahr. „Vielen Dank an mein tolles Team, auf das ich mich und die Bürgerinnen und Bürger stets verlassen kann“, freut sich der Technische Geschäftsführer der OSG, Berthold Frech.