Domenico D. aus Gaisbeuren wird seit Freitagmorgen vermisst. Schwäbische.de hat bei der Polizei zum aktuellen Stand der Suche nach dem 50-Jährigen nachgefragt.

Rückblick: Domenico D. hat am Freitag gegen 8 Uhr das Haus von Familienangehörigen in Gaisbeuren verlassen und wurde mutmaßlich gegen 10 Uhr zu Fuß gehend neben der L 285 zwischen Reute und Aulendorf gesehen. Seither fehlt von Domenico D. jede Spur - und das hat sich auch über das Wochenende nicht geändert.

„Der Vermisste wurde leider noch immer nicht gefunden“, erklärt Polizeisprecherin Daniela Baier. Dabei waren die Einsatzkräfte sogar mit Polizeihubschrauber und Polizeihunden im Einsatz.

Die Ermittler schließen nicht aus, dass Domenico D. in Aulendorf in einen Zug in unbekannte Richtung eingestiegen ist. Zudem wurde schon am Sonntag darauf hingewiesen, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Zwei Hinweise sind eingegangen

Bislang gingen bei der Polizei zwei Hinweise ein, wie Polizeisprecherin Baier auf SZ-Nachfrage berichtet. Diesen Hinweisen gehen die Beamten des Kriminalkommissariats Ravensburg derzeit nach.

Wichtig Hinweise zu Domenico D. Tel. 0751/803-3333 Polizeirevier Ravensburg.

Wie Baier versichert, wird die Polizei weiterhin mit den zur Verfügung stehenden Mitteln - unter anderem nochmals mit Polizeihunden - nach Domenico D. suchen. Die Beamten bitten aber weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung.

Personenbeschreibung: