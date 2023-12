Weitere städtische Gebäude sind angeschlossen

Die Stadt und die Stadtwerke Bad Waldsee setzen ihre Bemühungen zur Erweiterung des Nahwärmenetzes konsequent fort. In den vergangenen Tagen wurden weitere städtische Gebäude an das umweltfreundliche Nahwärmenetz angeschlossen, wie die Stadtverwaltung jüngst mitteilte.

Am 29. November erfolgte die Inbetriebnahme vom „Haus am Stadtsee“ durch die ausführende Firma Lohr aus Ravensburg. Dieser Schritt wird laut Stadt dazu beitragen, die Energieeffizienz des Gebäudes erheblich zu verbessern. Ebenfalls am 29. November wurde das Gebäude in der Ravensburger Straße 3, welches die Tourist-Information, die Abteilung Soziales und den Tiefbau beherbergt, ans Nahwärmenetz angeschlossen. Die Ausführung dieser Arbeiten übernahm die Firma Welte aus Haisterkirch.

In dieser Woche soll außerdem das Jugendhaus an das Nahwärmenetz angeschlossen werden. Mit diesen Arbeiten wurde ebenfalls die Firma Lohr betraut. Bereits seit dem 10. November wird das Spital mit Wärme von den Stadtwerken versorgt. Dieser Schritt schaffte sehr gute Bedingungen für eine effiziente Wärmeversorgung des Jugendhauses.

Mit der fortschreitenden Erweiterung des Nahwärmenetzes wollen die Stadtwerke maßgeblich zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes beitragen und auf eine umweltfreundliche, ressourcenschonende Energieversorgung setzen. Die Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten für Nahwärme und Breitband in der Friedhofstraße sind zum größten Teil umgesetzt. Die ausführende Firma Dobler baut in den kommenden Tagen den Asphalt ein.

Die Stadt Bad Waldsee und das Stadtwerke-Team bedanken sich in Zusammenhang der Arbeiten am Nahwärmenetz für das Verständnis insbesondere der ansässigen Geschäftsleute sowie Anwohner. „Wirklich klasse, wie trotz der Beeinträchtigungen in Bad Waldsee alle an einem Strang ziehen“, wird Manfred Erne, Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Waldsee, in der Pressemitteilung zitiert.