Weitere Haushalte bekommen schnelles Internet

Bürgermeisterin Monika Ludy betonte laut Pressemitteilung, wie wichtig der Breitbandausbau für Bürger, Gewerbetreibende und für Vertreter öffentlicher Einrichtungen sei. Ein schnelles und wenig störanfälliges Internet sei unverzichtbar und in der heutigen Zeit einer der wichtigsten Standortfaktoren.

Dass private Netzbetreiber bisher insbesondere den ländlichen Bereich nicht flächendeckend mit schnellem Internet versorgt haben, nannte Ludy „ein großes Marktversagen“. Im Stadtgebiet würden daher Stadt und Zweckverband seit 2020 im Rahmen des vom Bund und Land geförderten Weißen–Flecken–Förderprogramms ein Glasfasernetz erstellen, um rund 1500 Haushalte schrittweise ans schnelle Internet anzubinden. Einen förderfähigen Glasfaseranschluss erhalten dabei Haushalte, die aktuell eine Internetgeschwindigkeit von weniger als 30 Mbit/s haben.

Ausbau kostet rund 12 Millionen Euro

Die Ausbaukosten für den vorgestellten Bereich in Gaisbeuren, Enzisreute und Atzenreute, einschließlich der noch zu planenden Bereiche im Gemarkungsgebiet Reute belaufen sich laut Ludy auf 12,3 Millionen Euro, der Eigenanteil der Stadt liege bei rund zwei Millionen Euro. Insgesamt schätzt die Bürgermeisterin die Ausbaukosten für den gesamten kommunalen Breitbandausbau in den kommenden Jahren bei rund 30 bis 32 Millionen Euro. Der Eigenanteil der Stadt liege dabei bei mindestens drei Millionen Euro.

Die Planung der Breitbandtrasse erfolgt grundsätzlich auf öffentlichen Grund. In wirtschaftlich und technisch sinnvollen Fällen müsse die Planung aber auch auf privaten Flächen erfolgen. Dabei sei man auf die Unterstützung der Eigentümer angewiesen. „Ich bin Ihnen dankbar, wenn ich weiterhin wie bisher, auf Ihre Bereitschaft und Entgegenkommen zählen kann. Ihre Mitwirkung ist hierbei von großer Bedeutung, um dieses wichtige Projekt erfolgreich voranzubringen und eine verbesserte Internetversorgung zielgerichtet und wirtschaftlich herbeiführen zu können“, unterstrich Ludy. Weiter informierte sie, dass im Rahmen des Projekts auch Mitverlegungsmöglichkeiten geprüft werden.

Ausbau nur miteinander möglich

„Wie Sie alle wissen, können derartige Projekte nur im gemeinsamen Miteinander zwischen Stadt, Planern, Baufirmen und Bürgern und nicht im Gegeneinander erfolgreich umgesetzt werden. Ich möchte mich daher bereits heute bei allen Beteiligten für Ihren Einsatz danken, insbesondere dem Zweckverband, Gerhard Reich und dem ganzen Team, dem Planungsbüro Geo Data, den zukünftigen beteiligten Baufirmen, dem Bund und dem Land Baden–Württemberg für die Förderung und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Stadt Bad Waldsee, insbesondere bei Projektleiter, Benedikt Metzler.“

Im Anschluss informierte Gerhard Reich vom Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg allgemein über den Breitbandausbau. Das Planungsbüro Geo Data stellte die Ausbauplanung und den vorgesehenen Ablauf vor.

Das Planungsbüro Geo Data treibt parallel mit dem Zweckverband und der Stadt die Planung der weiteren Ausbaugebiete voran. Die möglichen und förderfähigen Anschlussnehmer der weiteren Ausbaugebiete werden innerhalb der nächsten Wochen und Monate angeschrieben. In diesem Zuge will die Stadt weitere Informationsveranstaltungen anbieten. Allerdings könne der Ausbau nur schrittweise erfolgen. Fragen können Bürger per Mail an [email protected] stellen. Die Stadt weist aber darauf hin, dass aufgrund der Fülle von Anfragen es mehr Zeit als üblich brauchen werde, bis jeder eine Antwort erhält.