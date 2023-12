Eine weitere gute Nachricht für die Gesundheitsversorgung in Bad Waldsee: Nicht nur, dass der Wurzacher Allgemeinarzt Boris Pfanzagl-Vulic am 15. Januar eine Zweigpraxis in der Großen Kreisstadt eröffnen wird, auch am Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) der Oberschwabenklinik gibt es personelle Verstärkung. Ab 2. Januar nimmt eine weitere Internistin ihren Dienst auf.

Das ärztliche Team am MVZ ist komplett

Wie die OSK in einer Pressemeldung verkündet, hat der Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung ab 1. Januar 2024 einen zweiten halben internistischen Sitz für das MVZ genehmigt. Damit sind die Voraussetzungen für die weitere Stelle geschaffen. Mit der Internistin Tanja Rummler, auch Oberärztin am St. Elisabethen-Klinikum, ist ab 2. Januar das ärztliche Team des MVZ komplett. Eines ihrer Spezialgebiete ist die Gastroskopie, die Untersuchung von Magen, Speiseröhre und Zwölffingerdarm.

Eröffnet wurde der Fachbereich Innere Medizin am MVZ am 1. Oktober - seither ist Ärztin Simone Strobel vor Ort. Der Chirurg Peter Merz ist bereits seit 3. Juli im Einsatz. Mit der Patientenresonanz auf die bisherigen Angebote des MVZ sei die OSK bislang sehr zufrieden.

Wie geht es mit der Gesundheitsversorgung in Waldsee weiter?

„Wir sind dem Zulassungsausschuss dankbar dafür, dass er in beiden Fächern den Sonderbedarf für Bad Waldsee bejaht hat. Die OSK kann über ihre MVZ-Tochtergesellschaft damit den Auftrag des Kreistags erfüllen, für die Bevölkerung in Bad Waldsee um Umgebung an der ambulanten Versorgung teilzunehmen“, wird OSK-Geschäftsführer Franz Huber in der Pressemitteilung zitiert.

Sollte in Bad Waldsee ein umfassenderes Primärversorgungszentrum (PVZ) mit den Angeboten mehrerer Gesundheitsdienstleister gebildet werden, könnte das MVZ der OSK ein Teil davon werden.

Der sorgenvolle Blick in die Zukunft und das schlechte Bauchgefühl dürfte vielen Waldseern trotz der neuesten Entwicklungen erhalten bleiben. Schließlich bleibt abzuwarten, wie sich die Gesundheitsversorgung in der Großen Kreisstadt dann tatsächlich darstellen wird.