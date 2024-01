Aktuell ist es wieder soweit. Dann werden, mit etwas Glück, drei verkleidete Kinder mit ihrer Entourage aus Sternsingern vor der Tür stehen, die Kreide zücken und das Haus segnen. Ihre besondere Gaben: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Diese sollten dem Kind in der Krippe Wertschätzung entgegenbringen. Was verbirgt sich hinter diesen drei Geschenken und warum gelten sie auch heute noch als kostbar?

Anfang Januar 2024 liegt der Goldwert für ein Gramm bei 60 Euro, eine Unze ist 1.867,09 Euro wert und ein Kilogramm rund 60.000 Euro. Dieses Edelmetall hat an seinem Wert seit der Zeit der Könige aus dem Morgenland an nichts eingebüßt. „Es ist schon ein tolles Metall“, findet auch Goldschmiedin Cornelia Kreissle aus Bad Waldsee. Ihre Lieblingsvariante des wertvollen Materials ist ein zartes Roségold, wegen des schönen Kupferschimmers.

Die Schattenseiten des Goldes

Das Positive am Gold für die Verarbeitung ist: Es ist weich, man kann es auswalzen, bis es fast durchsichtig wird. Diese feine Form eignet sich zum Vergolden von Möbelstücken und Holz. Außerdem rostet und oxidiert es nicht. Kreissler mag den Glanz bei Gold. Dieser drückte früher überirdische Macht aus. Sogar göttliche Eigenschaften wurden ihm zugesprochen. Kreissler findet, dass Gold einem Schmuckstück das gewisse I-Tüpfelchen verleihen kann. Auch Edelsteine lassen sich mit Feingold, dem qualitativ hochwertigsten, sehr gut einfassen.

Doch die Goldschmiedin sieht auch seine dunkle Seite. Es habe eine unbezähmbare Beutegier bei Vielen ausgelöst und Leid verursacht. Sie verweist auf die Plünderungen der indigenen Bevölkerung unter Christoph Kolumbus. Daran sei aber nicht das Gold schuld, lenkt sie ein.

Auch König Balthasar trägt etwas Kostbares. Es wiegt deutlich weniger als die Gabe von Melchior, birgt aber ebenso besondere Kräfte. Die Rede ist von Weihrauch. Wer ab und zu in den katholischen Gottesdienst geht, kennt dessen Wirkung. Es vernebelt bisweilen den Geist, wenn der Rauch dieser alten Heilpflanze durch die Kirchenbänke weht.

Weihrauch hat heilende Wirkung

Apotheker Matthias Stadler aus Aulendorf ist von der Wirkung des Weihrauchs überzeugt - in seinem Fall der medizinischen. Stadler studierte in Tübingen Pharmazie. Einer seiner Professoren war ein Verfechter und Forscher in Sachen Weihrauch. Seitdem arbeitet auch Stadler mit Trockenextrakten, die aus dem Harz des Weihrauchbaums gewonnen werden. „Diese haben den großen Vorteil, dass sie sehr nebenwirkungsarm und gut verträglich sind.“ Die kleinen Wunderwaffen des Weihrauchs sind die Bosswelliasäuren. Sie hemmen die Entstehung von gewissen Entzündungsmediatoren, Leukotriene genannt.

Morgens, mittags und abends zwei wohlduftende Kapseln schlucken, und Gelenkschmerzen lassen nach, ist Stadlers jahrelange Erfahrung. Und ähnlich wie damals scheint der Weihrauch auch heute noch Vielen eine Reise wert zu sein. „Die Menschen fahren von weither für die Weihrauchkapseln“, erzählt der Aulendorfer Apotheker.

Myrrhetropfen für die Liebe

Der Dritte im Bunde ist Caspar. Er bring dem Kind in der Krippe die Myrrhe. Von der Wirkung her gibt es Überschneidungen zum Weihrauch. Gewonnen wird die Myrrhe ebenfalls aus dem Harz einer Pflanze, dem Myrrhestrauch aus der Gattung commiphora. Die Myrrhe gehört zu den Balsambaumgewächsen und wächst vor allem in Somalia, Südarabien und Äthiopien. Einbalsamiert wird damit heute niemand mehr. Die alten Ägypter schworen aber darauf. Auch an die liebesfördernde Wirkung glaubte man früher. Einige Tropfen auf das Bett geträufelt, bevor es zum Liebesakt überging.