Der Weihnachtsmarkt „Adventsglühen“ auf der Waldseer Hochstatt, der in diesem Jahr zum zweiten Mal stattfindet, ist am Donnerstag eröffnet worden. Als es allmählich anfing zu dunkeln, waren auch die letzten Lichterketten an den kleinen Holzbuden aufgehängt und ein Duft von Zimt und geröstetem Baumstriezel zog durch die kalte Frühabendluft. Der kleine Weihnachtsmarkt füllte sich bei zunehmender Dunkelheit mit Besuchern, die sich direkt an den Glühweinständen aufwärmten oder einen Blick auf die handgefertigten Seifen in Form von künstlerisch geformten Äpfeln, hergestellt mit handverlesenen Kräutern, am Stand von Grün und Bunt warfen.

Zu essen und probieren gab es einiges: Riesige Käselaibe und Knackwürste neben den bekannten Süßigkeitenständen, die man auch von Jahrmärkten kennt, Selbstgemachtes aus Honig, frisch Gebackenes aus dem Holzkohleofen - der vom Baum an einem weiß-roten Fallschirm herabsegelnde Weihnachtsmann hätte seine Freude daran.

Viele lokale Produkte

Bis Sonntag werden vor allem lokale Anbieter handgestrickte Wintersachen, selbstgenähte Kinderschürzen, Honigkerzen oder Köstliches aus dem Kloster Reute anbieten. Der Schnee ist weitgehend geschmolzen, was ein Marktbetreiber freudig begrüßte. Auf dem Markt in Schussenried sei er regelrecht eingeschneit gewesen, erzählte er. Die Kunden wären kaum bis an die Stände gekommen.

Der Markt auf der Hochstatt ist eine Möglichkeit für Vereine, sich den Waldseern zu präsentieren. So hat der Chor Ton art einen Stand mit warmen Getränken, die bei den kalten Temperaturen gut von innen wärmen und gleichzeitig kann man sich über das nächste Konzert oder ein Mitsingen im gemischten Chor informieren.

Glühwein und Baumstriezel

Die Waldseer Weihnacht besteht aber nicht nur aus dem Markt auf der Hochstatt. Jeden Nachmittag während der Adventszeit findet um 17 Uhr vor dem Rathaus der Rathaus-Advent mit Musikprogramm statt, nachdem eins der großen Türchen an der Rathausfassade geöffnet wurden. Musikprogramm gibt es am Eröffnungsabend auch auf der Hochstatt. Um 18.30 Uhr wird die Stadtkapelle Bad Waldsee spielen. Ab 20 Uhr geht es mit dem Musiker Jorgo auf der Bühne weiter.