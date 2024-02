Dieser Anblick sorgt für Schmunzeln: Anstatt eines Blitzgeräts prangt auf dem Masten der Messstation in der Wurzacher Straße nun ein Vogelhäuschen. In den sozialen Netzwerken kommt der „Starenkasten 2.0“ jedenfalls sehr gut an.

Positive Kommentare zum neuen Blitzer

Zuerst Irritation und dann Schmunzeln hat das Vogelhäuschen auf der Spitze der Geschwindigkeitsmessanlage in dieser Woche bei Auto- und Lastwagenfahrern ausgelöst. Ist da doch wirklich von Unbekannten ein Vogelhäuschen angebracht worden. Auf Facebook sind in Anbetracht der kreativen Umnutzung positive Kommentare der Waldseer Nutzer zu lesen gewesen.

Da stand unter anderem: „Dem Vogelhaus zuliebe fahre ich da jetzt wirklich 30.“ Oder: „Jetzt macht der alte Fotografen-Spruch, da kommt das Vögelchen, echt einen Sinn.“ Eine weitere Nutzerin schrieb: „Waldsee hat einfach den schönsten Blitzer.“ Zu lesen war außerdem: „Endlich wird dieser leere Pfosten mal sinnvoll und nachhaltig genutzt.“ Und nicht zuletzt meinte ein Beobachter: „Gibt dem Begriff Starenkasten eine völlig neue Bedeutung.“

Wie es mit dem Blitzer weitergeht

Seit Anfang März fehlt von dem eigentlichen Blitzer jede Spur. Unbekannte haben den Radarkasten gestohlen. Bis heute ist unklar, wer dafür verantwortlich ist. Klar ist aber, dass es sich um eine Straftat handelt. „Blitzer im Stadtgebiet dienen der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Der Diebstahl ist für uns absolut nicht nachvollziehbar“, erklärte Rathaussprecherin Brigitte Göppel zuletzt. Der Vorfall wurde der Polizei gemeldet und Anzeige gegen Unbekannt erstattet - und zwar wegen schweren Diebstahls.

Wie lange das Vogelhäuschen an der Stelle zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten. Die Stadt will dort schließlich ein neues Geschwindigkeitsmessgerät anbringen. Die Ausschreibung dafür läuft bereits, wie Bürgermeisterin Monika Ludy jüngst in Ortschaftsratssitzungen verlautbaren ließ. „Wir gehen davon aus, dass er im ersten Halbjahr kommt“, zeigte die Bürgermeisteirn den weiteren Zeithorizont auf.