„Die Jungelfer sind nicht nur eine Fasnetsgruppe, Jungelfer sein ist ein Lebensgefühl“, so beschreibt Oberelfer Marc Schroedter den Waldseer Jungelferrat, der in diesem Jahr 77-jähriges Jubiläum feiert. Wie alles begann.

1947. Nachkriegszeit. Vieles erscheint trist. Da kommt die Fasnet gerade recht. Die drei jungen Buben Rolf Schiele, Josef „Sepp“ Schellhorn und Walter Schranz - allesamt Söhne von Elferräten - wollen sich aktiv in die Fasnet einbringen, „ganz zum Unmut ihrer Väter“, wie Schroedter aus Archivaufzeichnung weiß. Doch die drei Freunde lassen sich nicht abbringen und versammeln weitere Freunde um sich. In der Kneipe „Schieles Altane“ gründen sie den Jungelferrat und feiern gemeinsam die Fasnet. „Wieder ganz zum Unmut der Eltern“, erklärt Schroedter und lacht. Ganze fünf Jahre braucht es, bis die Gruppe offiziell von der Narrenzunft anerkannt wird. Schnell werden sie geschätzter Bestandteil der Zunft - und sind es bis heute.

Rolf Schiele, Josef „Sepp“ Schellhorn, Walter Schranz (v.l.n.r.) (Foto: Narrenzunft )

Vom Anwärter hin zum „Alten Seckel“

„Die Gemeinschaft, die damals auf Freundschaft aufgebaut wurde, die besteht so auch noch heute“, sagt Schroedter und zeigt damit das große Zusammengehörigkeitsgefühl der Jungelfer auf. In all den Jahren waren es rund 200 Mitglieder, die vom Anwärter über die Aktive-Zeit bis hin zum „Alten Seckel“ Teil der Gruppe waren und sind. Denn Jungelfer ist man ein Leben lang, auch wenn mit 30 Jahren offiziell Schluss damit ist. Dann übernehmen nämlich die Jüngeren die Zügel. „Der Jungelferrat lebt vom Generationenwechsel“, beschreibt Schroedter die fortwährende Jugendlichkeit der Gruppe.

Für Marc Schroedter ist die diesjährige Fasnet die letzte Fasnet als Oberelfer. (Foto: Wolfgang Heyer )

Und doch kommen hier Generationen zusammen und verstehen sich auf Anhieb.

Von Jung bis Alt, vom Studierten bis zum Handwerker, vom Extrovertierten bis zum Introvertierten, die Gruppe besteht aus verschiedensten Charakteren und Typen. Marc Schroedter

„Und es gibt einen unheimlichen Zusammenhalt, der vom Kern der Fasnet, der Pflege des Brauchtums und dem gemeinsam füreinander Einstehen getragen wird“, erklärt der 29-jährige Oberelfer die Faszination des Jungelfer-Daseins.

Jungelfer ist man ein Leben lang

Nicht verwunderlich, dass dabei Freundschaften fürs Leben entstehen und auch über die Fasnet hinaus viel Zeit miteinander verbracht wird. Sei es beim Maibaumstellen, einer jährlichen Stadtrallye, dem traditionellen Tennisturnier oder dem Jahresausflug. Bei größeren Jubiläen geht es da schon mal nach Krakau oder Malta. Und auch ein alle elf Jahre wiederkehrender Trip nach Mallorca darf da nicht fehlen.

Seiner letzten Fasnet als Oberelfer blickt Schroedter indes mit gemischten Gefühlen entgegen. Einerseits löst der Gedanke Wehmut aus, andererseits blickt er vorfreudig in die Zukunft. „Als alter Seckel kann man es dann etwas ruhiger angehen lassen“, meint der Waldseer und lächelt.

Insgesamt 20 Jungelfer, davon 14 Aktive und 6 Anwärter, sind in dieser Fasnet unterwegs. Beim Narrenbaumstellen erhalten sie aber wie gewohnt Unterstützung, dann werden wieder bis zu 50 Jungelfer-Zimmerleute beim Aufstellen helfen. „Mit dabei ist in diesem Jahr erstmals auch ein Enkel eines Jungelfers der ersten Stunde. Da schließt sich der Kreis - und das auch noch im Jubiläumsjahr. Da bekomme ich richtig Gänsehaut“, beschreibt Schroedter das starke Gemeinschaftsgefühl der Jungelfer und ergänzt: „Jungelfer sein ist eine Herzensangelegenheit.“