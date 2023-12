Was wird im Jahr 2024 in Bad Waldsee und Aulendorf geschehen? Eine äußerst spannende Frage. Die Redakteure von Schwäbische.de Bad Waldsee/Aulendorf haben für Sie, liebe Leserinnen und Leser, in die Glaskugel geschaut. Was die drei dort mit staunenden Augen gesehen haben, das verraten sie hier exklusiv in der nicht ganz ernst gemeinten Jahresvorausschau. Auch Wunschdenken findet sich dabei wieder.

Diese Überraschungen erwartet die Waldseer und Aulendorfer

Januar: Das Waldseer Kurgebiet wird aus dem Dornröschenschlaf geküsst. Mit einem brillanten Einfall sorgt die Stadt für anhaltend hohe Übernachtungszahlen. Denn: Center Parcs eröffnet direkt neben der Therme eine vielbeachtete Außenstelle. Die Kurpensionen werden in schicke Bungalows umgestaltet, die Therme kurzerhand zu „Aqua Waldsee“ umbenannt und ein Shoppingcenter hochgezogen. Die Besucher sind begeistert.

Februar: Kaum zu glauben, aber wahr. Die Waldseer und Aulendorfer haben in diesem Jahr doch tatsächlich das gleiche Motto gewählt: Hamburg. Mit kreativen Verkleidungen gehen die Narren aus den Häusern - und finden sich schnell in feiernden Menschenmassen wieder. Vor lauter Fasnetsfreude bemerken die Mäschgerle gar nicht, dass die Aulendorfer heuer in Waldsee feiern und die Waldseer in Aulendorf. Das gab’s noch nie.

März: Peter Maffay und seine Frau hatten im November 2023 zum ersten Mal Aulendorfer Luft geschnuppert und sind auf den Geschmack gekommen. Maffay konnte sich eine Lücke in seinem Terminkalender 2024 freischaufeln und wird seine Ankündigung aus dem Brief an die Redaktion „bis vielleicht bald in Aulendorf“ wahrmachen. Im März tritt er in der Schlossbrauerei auf. Maffay freut sich drauf, noch einmal ein Konzert wie früher, im kleinen, fast intimen Rahmen zu geben.

Kaum zu glauben, aber wird es wahr?

April: Beim Kultursonntag mit Fest-Abschluss von „Altstadt für Alle“ werden von OB Matthias Henne überraschend Neuigkeiten zum Mobilitätsband verkündet, das als ebener rötlicher Bodenbelag geschmeidig durch die Altstadt führt. So wurde die Rollibahn über den Frauenberg hinaus auf die B30 gelegt. Auf der Bundesstraße, bekannt als Waldsees persönliche Vergnügungsstraße vor der Haustür, führt das Mobilitätsband nun bis nach Ravensburg. Dort angekommen müssen Radler, Fußgänger und Rollstuhlfahrer aber wieder auf Pflastersteinen durch die Stadt holpern.

Mai: Die Kommunalwahl wirft ihre Schatten voraus und hält eine wahre Überraschung bereit. Der ehemalige Bürgermeister Roland Weinschenk und Ex-Kämmerer Thomas Manz kandidieren für den Waldseer Gemeinderat. Sie wollen sich insbesondere für eine vielfältige Kunst- und Kulturszene sowie die Kapelle Osterhofen einsetzen und für Butterbrezeln während den Ausschusssitzungen. Lecker.

Juni: Deutschland wird im Sommer im Fußballfieber sein. Die Spieler durften entscheiden, wo sie gerne nächtigen möchten. Das Ergebnis fiel klar aus, sorgte aber für Erstaunen. Sie wählten einstimmig das Golf Resort in Waldsee, denn viele der Spieler lieben nicht nur das Kicken mit dem runden Leder, auch die kleinen weißen Bälle und die satten oberschwäbischen Golfhügel haben es vielen angetan. Wer also im Sommer beim Spaziergang durch die Stadt auf Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger und Kapitän Ilkay Gündogan beim Warmlaufen rund um den Stadtsee trifft - nicht wundern, sondern einfach souverän grüßen.

Der Sommer hat es in sich

Juli: Aulendorf und Waldsee haben es geschafft ihre weißen Flecken bezüglich Internet auszumerzen. Dabei haben sie es ein wenig zu gut gemeint. Die beiden Gemeinden gelten jetzt als „schnellste Internetcommunity Deutschlands.“ Die Mbits flitzen so schnell durch die dicken Leitungen, dass die Fachmesse Data Centre World beschlossen hat, den Messeort nach Oberschwaben zu verlegen.

August: „Das Schloss Aulendorf beherbergt die Adelindis Therme und ein Wellnesszentrum“, sagte das Programm ChatGPT im SZ-Interview. Die Stadt fand die Idee genial, zog vom Schloss ins Dorfgemeinschaftshaus Zollenreute und Bürgermeister Matthias Burth ins Waldseer Rathaus um. Im Schloss bietet die Buchauer Adelindis Therme nun sprudelnde Wasserbecken in Kooperation mit der Schwabentherme an, die im neuen Wellnesstempel „Auszeit im Schloss“ auch für Massagen zuständig ist. Kurt Harsch schloss eine Masseur-Ausbildung mit Bravour ab.

September: Im Zuge der Modernisierung des Stadtseee-Aktiv-Wegs erfährt auch der Waldseer Stadtsee eine Neuheit: Die Seebühne wird endlich gebaut. Juhuuu. Das Eröffnungskonzert gibt Helene Fischer, als Vorband feiert die „Dunkle Woiza Gäng“ Wiedervereinigung. Für Verzückung sorgt auch die „Ein-Mann-Band“ aus Aulendorf - da wird selbst Helene „atemlos“.

Im Winter geht es rund

Oktober: Die Aulendorfer Hauptstraße wird mit großem Brimbamborium zur Schlossallee umbenannt. Die Allee, an der sich nun ein Luxus-Laden über Prada, Gucci bis Louis Vuitton aneinanderreiht, ist Ausdruck der neuen Finanzkraft der Stadt. Zum Festakt kommt Finanzminister Christian Lindner, der mit Sylt-Hochzeit, Protz-Uhren und Porsche ein Faible für Glitter, Glanz und Gloria hat. Der neue Reichtum ist auf die Tempo-Kontrollen zurückzuführen. Da nun auch in Aulendorf rasende Autofahrer geblitzt werden, prasselt das Geld nur so in die Stadtkasse.

November: Der Sportentwicklungsplan für den Sportpark nimmt konkrete Züge an. Man wolle neue Dinge ausprobieren, so OB Henne. Beispielsweise Spaß-Ringen. Es sei ihm ein Herzensanliegen, dieser noch wenig bekannten Sportart mehr Raum zu geben. Weiche, bunte Matten und kreative Regeln machen diese Sportart mit vollem Körpereinsatz zu etwas Besonderem. Auch das olympische Wassertreten sowie das sportive Tau-Gehen soll auf dem Gelände ein Zuhause finden und der Kneipp-Stadt zu mehr Bekanntheit verhelfen.

Dezember: Krankenhaus-Lösung kurz vor Weihnachten: Waldsee investiert in 2024 nicht nur so viel wie noch nie, sondern zaubert weitere zig Millionen hervor, was Kämmerin Monika Ludy, bekannt als Zahlen-Fuchs, zu verdanken ist. Damit baut die Stadt ihre eigene neue Klinik „Gesund in Waldsee“. Geniestreich: In den Neubau am Stadtsee fließen die 10,4 Millionen Euro an Kreisumlage ein - aus Protest verweigerte die Stadt diese Zahlung an den Landkreis. Sozialminister Lucha, der den Politiker-Job an den Nagel hängte, will Chefpfleger werden.