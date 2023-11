Rot angeleuchtet werden zwei Kirchen in Bad Waldsee am Mittwoch, 22. November. Der Grund: Die zwei Pfarreien ‐ St. Peter in Bad Waldsee und St. Johannes Baptist in Haisterkirch ‐ wollen „ein Zeichen für das Menschenrecht der Religionsfreiheit und zur Solidarität mit Millionen verfolgten und diskriminierten Christen weltweit“ setzen, wie Pfarrer Stefan Werner berichtet. Zu diesem Zwecke werden die beiden Kirchen von 17 bis 22 Uhr rot illuminiert, also rot angestrahlt.

Weltweit werden Gebäude in rotes Licht getaucht

Wie Pfarrer Werner weiter ausführt, ist es eine Aktion, zu der das päpstliche Hilfswerk Kirche in Not aufgerufen hat. An diesem Mittwoch werden also viele Gebäude in der ganzen Welt in ein rotes Licht getaucht. Es sei als Zeichen zu verstehen, dass Verfolgungen von Menschen Tag für Tag stattfindet.

„Hass und Gewalt treffen Angehörige aller Religionen ‐ Christen aber in besonderem Maße: Sie sind in vielen Ländern in der Minderheit. Wo das so ist, haben sie oft keine politischen Fürsprecher, gelten wegen ihrer weltkirchlichen Ausrichtung als besonders verdächtig oder sind das bevorzugte Ziel von Extremisten“, so Pfarrer Wener.