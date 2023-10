Warum Frauen im Beruf häufiger die Extrameile gehen

Nur knapp jede dritte Führungskraft in Deutschland ist nach Angaben des Statistischen Bundesamts weiblich. In vielen Unternehmen oder Verwaltungen dominieren noch immer Männer die Führungsetagen. Es gibt jedoch auch Frauen, die in der Region Führungspositionen bekleiden. Schwäbische.de stellt einige dieser Frauen vor.

Heute: Heidi Knoll, Notarin in Bad Waldsee. Sie berichtet, worin ihr persönliches Erfolgsgeheimnis besteht und weshalb sie die Schulbildung für essenziell betrachtet. Sie erklärt auch, warum das aber ihrer Meinung nach nicht alles ist, um beruflich weit zu kommen.

Erfahrung und Verhandlungsgeschick sind wichtig

„Nur intelligent zu sein, reicht nicht aus, um im Job erfolgreich zu sein, insbesondere nicht in unserer Branche“, sagt Heidi Knoll. Es komme vor allem auch auf Erfahrung, Verhandlungsgeschick und auf ein Gespür im Umgang mit anderen an, erklärt die 57–Jährige.

Die Notarin blickt auf 38 Jahre Berufserfahrung zurück. Geboren und aufgewachsen in Langenau bei Ulm ging sie direkt nach dem Abitur auf die Notarschule in Stuttgart.

Es war der Wunsch meines Vaters, dass ich eine Beamtenlaufbahn anstrebe. Damals kam da eigentlich nur das Finanzamt, Forstamt oder eine Tätigkeit als Bibliothekarin oder Notarin infrage, erinnert sie sich.

Sie habe sich entschieden, Notarin zu werden und die Wahl bis heute nicht bereut. Damals handelte es sich um eine fünfjährige, spezialisierte Ausbildung, die vom Land bezahlt wurde. Das sei ihrem Vater wichtig gewesen.

Ein Studium war für Mädchen oft nicht erste Wahl

„Früher wurde Mädchen eher davon abgeraten, zu studieren oder eine teure Ausbildung zu durchlaufen. Vielmehr wurde von ihnen eine Familiengründung erwartet“, merkt Knoll an. „Die Zeiten haben sich zum Glück geändert“, ergänzt die Notarin.

Mittlerweile habe sich viel geändert und junge Frauen hätten heutzutage alle Möglichkeiten. Sie sei froh gewesen, dass es in ihrem Heimatort Langenau schon damals ein Gymnasium gegeben habe.

Von einem zweiten Bildungsweg halte die Notarin nicht all zu viel. Es sei wichtig, bereits als Kind zu lernen, wie komplexe Sachverhalte angegangen werden können. „Schule ist wichtig“, betont sie. „Leider weiß man das in der Regel erst später zu schätzen.“ Sie wünsche sich, dass im Bildungssystem noch mehr auf individuelle Neigungen und Begabungen eingegangen werde.

Von Weingarten nach Bad Waldsee

Von 2004 bis 2015 war Knoll Bezirksnotarin in Weingarten, anschließend bis 2017 Bezirksnotarin in Bad Waldsee. Seit 2018 ist sie freiberufliche Notarin in Bad Waldsee. Sie führt ein Einzelamt. Ihr Notariat befindet sich im zweiten Obergeschoss des Schlosses Bad Waldsee, mit Aussicht auf die beiden Kirchtürme von St. Peter.

Die Amtsräume beeindrucken mit vier Meter hohen Decken, stillgelegten Öfen aus der Zeit um 1748 und einzelnen antiken Tische. „Wir arbeiten gerne hier in diesen Räumlichkeiten“, sagt die Notarin, die insgesamt 14 Mitarbeiter beschäftigt, zwei Männer und 12 Frauen. „Das Team harmoniert hervorragend. Die zwei männlichen Kollegen ergänzen das Team perfekt.“

Generell spiele es für sie keine Rolle, ob es sich um einen männlichen oder weiblichen Mitarbeiter handelt. „Es sind vielmehr Kompetenzen und Fähigkeiten, die zählen“, sagt sie. Sie befasse sich mit den Themen, mit denen ihre Mitarbeiter an sie herantreten und nehme ihre Probleme ernst. „Ich sage meine ehrliche Meinung und beziehe klar Stellung. Die Chefkarte muss ich eigentlich so gut wie nie ziehen“, sagt sie.

Wertschätzung für die Mitarbeiter ist wichtig

Der 57–Jährigen ist es nach eigenen Angaben wichtig, ihren Mitarbeitern Wertschätzung entgegenzubringen. Sie sagt, der Erfolg des Notariats sei dem Team zuzuschreiben. „Ein gutes Team ist so wertvoll. Ich selbst bin nur ein kleiner Bestandteil davon.“ Sie motiviere ihre Mitarbeiter, indem sie positives Kundenfeedback stets direkt an diese weitergebe.

Im Notariatswesen gebe es mittlerweile deutlich mehr Frauen als früher. Als sie 1985 auf die Notarschule ging, seien es vorwiegend männliche Auszubildende gewesen. Das Jurastudium, das heute Grundvoraussetzung für eine Notariatslaufbahn ist, sei an sich schon anspruchsvoll.

„Die Aufgaben eines Notars sind meist aufwendig, gerade Frauen nehmen diese Extrameile auf sich. Damals wie heute müssen Frauen durch Leistung überzeugen“, ist die Notarin sicher.

Sie selbst habe einen hohen Anspruch an sich und habe einen gewissen Ehrgeiz. „Ohne den, wäre ich heute wahrscheinlich nicht dort, wo ich jetzt bin. Ehrgeiz ist in unserem Sprachgebrauch oft negativ besetzt, man könnte es auch Optimierung nennen“, sagt sie mit einem Lächeln.

Steckbrief Heidi Knoll Alter: 57 Jahre Geboren und aufgewachsen in: Langenau / Baden-Württemberg Wohnhaft in Weingarten Verheiratet, keine Kinder Position: Notarin, Bad Waldsee, Einzelamt, 14 Mitarbeiter

Devise: Einfach mal machen lassen

Den Anspruch übertrage sie nicht auf gleiche Weise auf ihre Mitarbeiter. „Ich bin immer wieder positiv überrascht, wie viel von ihnen kommt, wenn man sie einfach auch mal machen lässt“, merkt die Notarin an. Auf ihrem Erfolg ausruhen, möchte sie sich nicht. Es gebe immer neue Herausforderungen, denen man sich gerne stelle. Stillstand sei nie von Vorteil.

Heidi Knoll achtet auf regelmäßige Auszeiten. „Ich gehe in meiner Freizeit gerne in Museen oder koche. Auf jeden Fall versuche ich, den Kopf freizubekommen. Weil ich in meinem Job so viel lesen muss, lese ich im Urlaub auf keinen Fall irgendetwas“, bekennt die Notarin lachend.