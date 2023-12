Nicht nur der Waldseer Ortsteil Graben steht Kopf, wie dieses umgedrehte Ortsschild Ausflüglern über die Weihnachtsfeiertage hinweg Glauben machte, sondern nach Meinung der genervten Landwirte aus der Region steht vor allem die „Ampel“ in Berlin Kopf.

Das steckt dahinter

So wie mindestens drei Ortschilder in Graben und Osterhofen wurden in den letzten Tagen auch in vielen anderen Orten Oberschwabens Ortsschilder in ihren Halterungen umgedreht - mancherorts baumeln seither sogar Gummistiefel daran. Es scheint also ganz so zu sein, dass der bäuerliche Stand hinter dieser Aktion steckt, um öffentlich auf die umstrittenen Agrarsubventionenskürzungen der Bundesregierung aufmerksam zu machen. Mit den umgedrehten Ortsschildern wollen die Bauern signalisieren, dass die Ampel alles auf den Kopf stelle.

Weitere Proteste angekündigt

Wie berichtet, sind bundesweit für den 8. Januar Demonstrationen und Kundgebungen von Landwirten und anderen Berufsgruppen in Vorbereitung, die damit auf der Straße ihrem Protest gegen die Sparpolitik der „Ampel“ Ausdruck verleihen möchten. Auch in Bad Waldsee ist an diesem Tag eine weitere Traktoren-Demo geplant, wie die Organisatoren der abendlichen Aktion vom 18. Dezember gegenüber der SZ ankündigten.