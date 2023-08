Warum ein klassisches Sinfoniekonzert großes Erlebnispotenzial hat

Die Neue Philharmonie tritt am Mittwoch, 13. September, um 19.30 Uhr im Haus am Stadtsee auf. Dirigiert werden die Musiker von Lutz Schumacher und Andreas Schulz. Im Interview erklärt Event–Chef Stefan Malzew, was die Zuschauer erwartet.

Herr Malzew, Sie sind der Event–Chef von Schwäbisch.Media und von Beruf Dirigent — wie passt das zueinander?

Als Event gilt ein Ereignis, bei dem Ort und Zeit dafür definiert sind, einem konkreten Personenkreis ein — möglichst schönes — Erlebnis zu verschaffen. So gesehen ist jedes klassische Konzert genau so ein Event wie ein Fußballspiel oder eine Kindergeburtstagsparty. Da für mich bislang der Erlebniswert von Musik im Zentrum der Aufmerksamkeit stand, habe ich mein Tätigkeitsfeld einfach um ein paar Themen erweitert.

Fußball und Kindergeburtstage neben klassischen Orchestern?

(lacht) Mal sehen, was noch alles auf mich zukommt.

Zunächst ist das am 13. September ein Konzert im Haus am Stadtsee in Bad Waldsee. Die Klassiksterne waren schonmal hier?

Ja, sogar bereits zweimal. Die Karten sind bereits wieder sehr gut verkauft, das freut uns riesig. Zudem ist es eine schöne Erfahrung, wie gut das Zusammenspiel mit dem Team vor Ort und den örtlichen Unterstützern funktioniert.

Zusammenspiel wie beim Fußball?

Genau. Dirigent ins Tor und die Musiker jagen in Frack und Abendkleid dem Ball nach. Aber Spaß beiseite, ich bin fest davon überzeugt, dass ein klassisches Sinfoniekonzert ein riesiges Erlebnispotenzial hat, auch und nicht nur für Menschen, die das noch nicht für sich entdeckt haben. Genau darauf zielt unsere Reihe Schwäbische.Klassik.Sterne. Wir möchten Menschen einladen zu einem Erlebnis, von dem sie hinterher sagen: Wär schade, nicht dabei gewesen zu sein. Und Mendelssohn, Mozart und Beethoven im aktuellen Programm sind wirklich der schönste Einstieg in diese Welt, den man sich denken kann.

Warum glauben Sie, dass es gelingt? Es gibt doch viele Leute, die sagen, dass klassische Musik für sie nichts ist, dass sie keinen Bezug dazu haben.

Die meisten davon beziehen ihre Erfahrung mit klassischer Musik aus der Erinnerung an den Schulunterricht, Radio oder andere Situationen, die nicht live stattfanden. Da fehlt das Entscheidende: Zum einen die Interaktion zwischen dem, was auf der Bühne passiert und den Zuhörern, aber auch das Miterleben der Art, wie Dirigent, Musiker und Musikerinnen in ständigem Austausch sind und wie sich das klanglich im Raum widerspiegelt. Und vielleicht am allerwichigsten: was wir dabei über unsere Ohren erleben, ist unvergleichlich zu allem, was lediglich aus Boxen tönt. Etwas Vergleichbares habe ich selbst erlebt beim Thema Fußball. Das spielt in meinem Leben keine wirkliche Rolle. Vor Jahren hat dann ein befreundeter Fan von Union Berlin so lange auf mich eingeredet, bis ich mich entschloss, mit ihm in die Alte Försterei in Berlin zu gehen. Machen wir‘s kurz: Ich war fasziniert, begeistert. Was ich da erlebt habe, hätte ich nie für möglich gehalten und wollte eigentlich meinem Freund lediglich einen Gefallen tun. Jammerschade, wäre mir das entgangen in meinem Leben.

Abschließend noch eine Frage zu dem Bild: Sie schauen da beinahe etwas verschmitzt. Ist das womöglich gar keine so tiefernste Sache mit der klassischen Musik?

Das Spektrum der Empfindungen ist riesig und wenn man den Ausdrucksreichtum der Musik bedenkt, ist Spaß dabei eine Komponente, die an allen Ecken und Enden lauert. Im Idealfall entsteht dieser Spaß zwischen Dirigent und Orchester und wandert auf direktem Wege ins Publikum.

Tickets gibt es ab 29 Euro unter 0751/29555777 und an den bekannten Vorverkaufsstellen, mit AboKarte 4 Euro Rabatt.