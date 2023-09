Der Apothekenverband hat seine Mitglieder dazu aufgerufen, die Apotheken am Mittwoch von 13 bis 16 Uhr geschlossen zu lassen. Damit soll gegen die Politik von Gesundheitsminister Karl Lauterbach protestiert werden. Bekanntlich ist die Zukunft der Arzneimittelversorgung ungewiss. Schwäbische.de hat bei Florian Becker, Vorstandsmitglied des Landesapothekenverbandes Baden-Württemberg und Waldseer Apotheker, nachgefragt, was sich verändern muss?

Herr Becker, warum ist der neuerliche Protest nötig?

Unser Protesttag am 14. Juni hat bei der Bevölkerung und auch der lokalen Politik sehr viel Verständnis für die extrem angespannte Lage der Apotheken vor Ort gebracht. Die Menschen hier verstehen sehr gut, wie wichtig wir für die Arzneimittelversorgung sind. Denken wir hier nur an die im Herbst und Winter erneut drohenden Lieferengpässe. Leider ist das aber offensichtlich bei der Bundesregierung und insbesondere bei Gesundheitsminister Lauterbach immer noch nicht angekommen, der sich nach wie vor weigert, überhaupt ernsthaft mit uns zu sprechen. Wir schließen auch weitere Maßnahmen nicht aus, wenn sich die Politik nicht endlich bewegt.

Welche Forderungen haben Sie an die Bundespolitik?

Ich möchte mich hier auf unsere zentrale und wichtigste Forderung konzentrieren: Die Apotheken vor Ort brauchen eine solide wirtschaftliche Basis, um auch in Zukunft für die Patientinnen und Patienten da sein zu können. Davon kann nach über zehn Jahren ohne Erhöhung unseres Honorars keine Rede mehr sein. Im Gegenteil: Wir mussten in diesem Jahr sogar eine Kürzung verkraften.

Deshalb ist unsere wichtigste Forderung, unser Honorar endlich auskömmlich zu gestalten. Florian Becker

Grade in der jetzigen Situation brauchen wir starke und leistungsfähige Apotheken vor Ort, die trotz Engpässen dafür sorgen, dass jeder sein benötigtes Medikament bekommt.

Auch ihre Beckersche Apotheke bleibt heute von 13 bis 16 Uhr geschlossen? Glauben Sie, dass die Kunden Verständnis dafür haben?

Wir haben, wie gesagt, schon beim letzten Protesttag sehr viel positive Resonanz und Unterstützung für die eintägige Schließung erhalten. Wir glauben und hoffen, dass das auch dieses Mal so sein wird. Die Menschen hier vor Ort wissen sehr gut, was sie an ihren Apotheken haben und können auch gut einschätzen, welche Folgen es auf Dauer hat, wenn immer mehr von ihnen für immer verschwinden.