Es ist beinahe schon ein gewohnter Anblick geworden, dabei sollte es sich doch nur um eine provisorische Maßnahme handeln: Im Parkdeck Mayenbad stehen seit Mai 2018 Stützen zur Absicherung. Warum die Behelfskonstruktion auch sechs Jahre nach dem ersten Aufstellen noch für Sicherheit sorgen.

Inmitten der Stellplätze finden sich die jeweils vier gelben Stützen, die von rot-weiß gestreiften Absperrgittern umzäunt sind und damit Parkplätze blockieren. Bereits im Sommer 2018 hakte Schwäbische.de bei der Stadtverwaltung nach und wollte wissen, was es mit den Stützen auf sich hat.

Streusalz hat den Beton angegriffen

Wie aus dem Rathaus zu erfahren war, hatte Streusalz das Betontragwerk angegriffen. Es kam zu Rissen und Verformungen an den Stahlbetonträgern. Um weitere Schäden zu vermeiden, wurden im Untergeschoss Stützen an den Hauptträgern angebracht. „Dies dient zunächst als eine Vorabmaßnahme bis die Maßnahmen für die anstehende Sanierung feststehen“, erklärte damals der Erste Beigeordnete Thomas Manz.

Nun, sechs Jahre später, stehen die Stützen immer noch an Ort und Stelle. Warum das so ist? Die Antwort der Stadt fällt allgemein aus. „Die Stadt Bad Waldsee und die städtischen Rehakliniken befinden sich derzeit in einem Prozess der Evaluierung und Planung für die Zukunft des Kurgebiets und der städtischen Rehakliniken. Verschiedene Planungsansätze und Überlegungen werden dabei berücksichtigt, um die bestmögliche Nutzung und Gestaltung sicherzustellen. Dies schließt auch eine eingehende Betrachtung des Parkdecks mit ein“, erklärt Rathaussprecherin Brigitte Göppel.

Die Abstützung des Parkdecks diene weiterhin der „Sicherung partieller Tragwerksbauteile, die aufgrund von Chlorideinträgen durch die Nutzung des Parkdecks geschwächt sind“. Die Stadt warte aktuell ab, ob eine Generalsanierung, wie sie ursprünglich angedacht war, durchgeführt werden soll oder das Parkdeck anderweitig genutzt werden sollte. Dann wäre eine Sanierung überflüssig. Wie diese alternative Nutzung aussehen könnte, ließ Göppel offen. Auch eine genaue Zeitplanung und Kostenschätzung sei derzeit nicht möglich.

Eine Lösung soll gefunden werden

Die Stadt und die städtischen Rehakliniken würden sich jedoch fortlaufend mit dem Thema auseinandersetzen. Es soll eine langfristige und nachhaltige Lösung für das Kurgebiet und das Parkdeck gefunden werden, „die den Bedürfnissen der Bevölkerung und den städtebaulichen Anforderungen gerecht“ wird.