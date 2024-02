Es ist der launige und offizielle Auftakt in die Waldseer Hauptfasnet: Am Mittwochabend hat sich die Waldseer Zunft das Narrenrecht abgeholt und die fünfte Jahreszeit mit lauten Glockenschlägen und donnerndem AHA ausgerufen. Wieder ließ es sich die politische Prominenz nicht nehmen, live dabei zu sein.

Eigentlich hatten Stadträte und Oberbürgermeister Matthias Henne keine so recht Lust ihre Macht abzugeben, das wurde schnell klar. Doch Kurier Tobias Lorinser stimmte den Rat auf die Entmachtung ein. Narrenrecht und Narrenfreiheit sollten vorherrschen, daran ließ er keinen Zweifel. Und so hielt sich die Gegenwehr in Grenzen und Henne blieb wohl oder übel nichts anderes übrig, als den Zunfträten eben jenes Narrenrecht mit Brief und Siegel zu überschreiben.

Damit ist klar: Bad Waldsee ist bis Aschermittwoch in Narrenhand. Kleine Randnotiz: Als Henne den Strohhut aufgesetzt bekam, blitze seine schauspielerische Ader wieder hervor. Mit theatralischer Mimik ließ er die Absetzung über sich ergehen.

Sogleich nahm Hofmarschall Felix Schmidinger die Zuhörer - passend zum närrischen Hamburg-Motto - mit auf eine rhetorische Hafenrundfahrt. Im Beisein von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir und der FDP-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, steuerte Schmidinger zielgerichtet die Verfehlungen der Ampelregierung an („Dr Appetit auf unsre Ampel isch einige Bürger verganga, vor allem de Baura duats endgültig langa“), kenterte die AfD („Auf Leute wie Höcke haben wir keine Böcke“) und brachte den anwesenden CDU-Landesvorsitzenden Manuel Hagel in Position („Die CDU-Rückeroberung der Baden-Württembergischen Hochburg im Blick, vielleicht gelingt Dir ja 2026 bei manch konservativen Kretsche-Wählern dr Enkeltrick“). Nicht nur der ehemalige Landtagspräsident Guido Wolf (CDU) klatschte dabei begeistert in die Hände.

Zu Cem Özdemir hatte Schmidinger außerdem eine schöne Anekdote parat. Weil eine Mitarbeiterin im Grünen Baum vergangenes Jahr nicht genau wusste, wie der bekannte Politiker heißt, sagte sie zu ihrem Chef: „Irgendwas mit Marmelade. Gsälz heißt jam im englischen Dialekt“, erläuterte der Hofmarschall, erntete großes Gelächter und verkündete in Richtung Özdemir: „So taufe ich Dich heute gar nicht schwer, Cem, der schwäbische Gsälzbär.“

Ein ums andere Mal stimmten Hofmarschall, Sammlerkönig und Zunftmeister Lieder und Narrensprüche an und animierten so zum Mitsingen und Applaus im Rathaussaal. Schmidinger scherzte über die vielen Baustellen in „Bau Waldsee“, machte sich für das Radsportevent „1. Waldseer Tour de Mobilitätsband“ stark und hatte die Idee, dass anstatt eines neues Blitzers in der Wurzacher Straße doch Profifotograf Markus Leser die zu schnell fahrenden Autos fotografieren könnte. Für Schmunzler sorgte Schmidingers englisch ausgesprochene „Moni“, mit der er Bürgermeisterin Monika Ludy in diesem Fall ansprach.

Selbstredend durfte der Seitenhieb gen Aulendorf nicht fehlen. Dass in einer städtischen Sitzung dort eine Stadtplanerin unverrichteter Dinge wieder gehen musste, weil zu viele Stadträte befangen oder erkrankt waren, stellte auch wahrlich ein Kuriosum dar. Ebenso wie der von Schmidinger beschriebene Umstand, dass die in der Waldseer Altstadt verlegten Leerrohre nicht funktionstüchtig sind: „Die ausführende Firma hat die Teile nicht richtig verlegt, weswegen man die Innenstadt nun mit Nacharbeiten pflegt.“ Oder auch die falsche Schreibweise vom schwäbischen „Schwanaberg“ in Bad Waldsee, der auf der städtischen Instagram-Seite kurzerhand als „Schwababerg“ bezeichnet wurde. Dort wurde auch der „Aussichtsturm“ zum „Aufsichtsturm“.

Zunftmeister Roland Haag, der in diesem Jahr letztmals dieses Amt bekleiden wird, weil er sich auf das VSAN-Präsidentenamt bewirbt, lachte ein ums andere Mal laut auf und genoss das Zeremoniell sichtlich. Große Freude hatte auch Conny Zehrer, die von der Zunft aufgrund ihres langjährigen und vielfältigen Wirkens zur Obernärrin erkoren wurde. „Ich bin überwältigt und unheimlich stolz auf diesen Titel“, sagte Zehrer, ehe die Besucher sie dreimal kräftig hochleben ließen.

Nicht vergessen werden darf beim Narrenrechtabholen selbstredend die Nachtwächtergruppe, die es auch in diesem Jahr wieder auf herrliche Art uund Weise verstand, für Stimmung zu sorgen. Hofmarschall Schmidinger bezeichnete sich und die drei Mitglieder der Nachtwächtergruppe gar als „die Vier von der Ranzengarde“. Es folgte Gelächter und lautes AHA.