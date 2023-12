Warum Arbeiten an Weihnachten so besonders ist

Während die meisten Menschen unter dem Baum mit Freunden oder Familie feiern, gibt es viele, die an Weihnachten arbeiten. Freiwillig oder nicht. Was tun Lokführer, Busfahrer, Pflegekräfte, Telefonseelsorger oder Pensionswirte für Tiere an den besonderen Tagen im Jahr? Und warum ist ihre Arbeit gerade dann so wichtig?

Die Stimme in der Nacht

Er wird in der Nacht des 25. Dezember die Stimme sein, die einigen Menschen hilft, die Dämonen der Nacht zu vertreiben. Georg* (*Name von der Redaktion geändert) arbeitet seit fünf Jahren für die Telefonseelsorge Oberschwaben in Ravensburg. Er hat sich an Weihnachten freiwillig für eine Nachtschicht entschieden.

Rund um Weihnachten und gerade nachts geht es bei der Telefonseelsorge oft ans Eingemachte. „Georg“ hat sich dennoch für den Feiertagsdienst entschieden. (Foto: dpa )

Zwischen 23 Uhr und 3 Uhr nachts, wenn die meisten schlafen, greifen vor allem Menschen mit großen Schwierigkeiten zum Hörer, erzählt er. Die Arbeit in der Nacht sei nicht einfach. „Man ist alleine, es ist dunkel draußen“, sagt der ehemalige Lehrer. Gerade an Weihnachten, wenn die Verbundenheit zur Familie nicht da sei, bräche die Einsamkeit in aller Härte durch. In der Zeit zwischen den Jahren ziehen viele Bilanz. Und diese fällt bei manchen nicht positiv aus. Georg, der selbst Familie hat, hat abgewogen zwischen Dienst am Feiertag und frei haben. „Man geht beschenkt aus solchen Momenten raus, weil die Menschen einen am Leben teilhaben lassen“, ist sein Fazit.

Weihnachten im Bus

Wenn Busfahrer Bernd Lohrer von Omnibus Müller aus Gaisbeuren an den Weihnachtsfeiertagen Schicht hat, zelebriert er diese. Dann zieht er sich ein weißes Hemd an und manchmal sogar einen Anzug. „Eine Zipfelmütze setze ich mir aber nicht auf“, betont er. Das finde er ein wenig albern. Das Fahren an den Feiertagen zwischen Bad Waldsee und Ravensburg läuft bei ihm unter dem Motto „Weihnachten im Bus“. Er hat eine besondere Weihnachts-Playlist vorbereitet.

Busfahrer Bernd Lohrer macht das Fahren an Weihnachten zu etwas Besonderem. Weißes Hemd, Weihnachtslieder – so weht der Geist der Weihnacht durch seinen Bus. (Foto: Dorothee Kammel )

An diesen Tagen ist Musik im Bus erlaubt, findet Lohrer und lässt das Lied „Snowman“ von Sia oder den Klassiker „Santa Baby“ durch die Fahrgastreihen klingen. Er wählt eher englischsprachige Lieder. „Die deutschen Weihnachtslieder sind nicht treibend“, findet Lohrer. Der 63-Jährige liebt seinen Job, zu dem er erst spät im Berufsleben gekommen ist. Früher war er Buchhändler. Mit den Arbeitszeiten an Weihnachten kommt er gut klar. Er kann dem Busfahren an Weihnachten sogar etwas Gutes abgewinnen. „Es ist ein schönes, entspanntes Arbeiten.“

Kaffee im Tankstellenbistro

Während andere unterwegs zu ihren Liebsten sind, kochen und putzen oder Berge von leckerem Essen verspeisen, muss auch Andrea Hübscher von der Avia-Tankstelle in Gossetsweiler in der Gemeinde Horgenzell arbeiten. Viele, die unterwegs zu ihrer Familie sind, werden dankbar sein, dass dann ihr Auto dort tanken können. Die Öffnungszeiten habe sie über die Feiertage von 8 auf 16 Uhr verkürzt, „damit auch die Tankstellenmitarbeiter zu ihren Familien können“, sagt die Tankstellenleiterin, die über die Festtage selbst einspringt.

Andrea Hübschle leitet die Avia-Tankstelle in Gossetsweiler. (Foto: privat )

Aber dennoch fehlt die Zeit, um mit der Familie zusammen zu sein oder eben zu kochen, sagt sie. „Bei uns arbeiten nämlich viele Mütter und inzwischen auch Omas. Die Wochenarbeiter oder Jobber unter dem Jahr sind oft Studenten, und die sind dann auch nicht da“, sagt Hübscher. Die Tankstelle sei an Weihnachten festlich geschmückt, und besonders freue sie, dass manche Stammkundschaft in der Weihnachtszeit ins Tankstellenbistro kommt und Kaffee trinkt – vor allem seien es auch diejenigen, die alleine seien. „Man kennt sich hier und wir gehören als Tankstellenteam bei manchen auch zur Familie“, sagt Hübscher.

Leckerlis und eine extra Portion schmusen

In der Zeit rund um Weihnachten bis Dreikönig ist im Tier-Service-Zentrum in Oberurbach viel los. Wie Horst Fallenbeck berichtet, sei seine Tierpension da stets ausgebucht und er könnte locker fünfmal so viel Hunde und Katzen aufnehmen, wenn er den Platz dafür hätte. So gehören Fallenbeck und seine Mitarbeiter zu den Menschen, die auch an den Feiertagen arbeiten und sich um die ihnen anvertrauten Vierbeiner kümmern. Auch an Heiligabend wird mehrmals nach den Tieren geschaut und sich ums Futter gekümmert.

Etwa 40 Hunde und 10 Katzen aus der Region sind über Weihnachten in der Tierpension. Und sie bekommen an Heiligabend eine extra Portion Aufmerksamkeit. „Für Hunde gibt es ein spezielles Leckerli. Eine Kaustange aus Huhn hat sich bewährt.“ Danach werde jeder Hund geknuddelt. Auch Katzen bekommen eine zusätzliche Schmuseeinheit - sofern die kleinen Raubkatzen das wollen. Und auf einem festlichen Teller ein „leckeres Weihnachtsmenü“. Dabei handele es sich um schmackhaftes Nassfutter, beispielsweise mit Fisch.

Weihnachtsgeschenk an die Kollegen

Auch oder gerade rund um Weihnachten reisen viele Menschen mit der Bahn. Bahnmitarbeiter Manuel Gebhard reist mit. Der Kundenbetreuer sorgt dafür, dass Menschen mit Einschränkungen zu ihrem Zug kommen, hievt auch mal schweres Gepäck über die Treppen und klärt Fragen zu Verspätungen. Am 24. Dezember wird er von 15.51 Uhr bis 1.06 Uhr in der Nacht arbeiten.

Manuel Gebhard arbeitet gerne an Weihnachten. Er betrachtet sich als Teil einer großen Eisenbahnerfamilie. Seine Weihnachtsschicht ist ein Geschenk an die Kollegen mit Familie. (Foto: privat )

Den jungen Bahner stört es nicht, dann zu arbeiten, wenn die meisten feiern. Denn besinnlich gehe es bei der Bahn an Weihnachten auch zu, findet er. Die geschmückten großen Bahnhöfe lassen bei ihm Weihnachtsstimmung aufkommen. Er betrachtet seine Schicht als Geschenk für die Kollegen mit Familie. „Wir sind eine Eisenbahner-Familie.“ Für das Arbeiten an Weihnachten hat er sich etwas Besonderes ausgedacht: „Ich besorge dann immer kleine Weihnachtsmänner aus Schokolade, die ich an die Kinder in den Zügen verschenke.“

Bereit für den Einsatz

Schneefreie Straßen wünschen sich alle, die an Weihnachten mit dem Auto unterwegs sind. Doch dafür muss jemand sorgen. Baindts Bauhofleiter Peter Mohring-Landsberger (Foto: privat) hat Bereitschaft über die Weihnachtsfeiertage und muss einspringen, falls es schneit und glatt wird auf den Straßen. Zwar sieht es momentan nicht danach aus, dass es Glatteis und Schnee geben wird, aber der erfahrene Bauhofchef weiß, dass das Wetter auch mal schnell umschlagen kann.

Peter Mohring-Landsberger ist Chef des Bauhofs in Baindt. (Foto: privat )

„Als Einsatzleiter fangen wir um 4 Uhr morgens an“, sagt er. Dann klingelt der Wecker und er muss die Wetterlage prüfen. Falls es doch schneit, muss er seine Kollegen anrufen, die dann auch raus müssen. Bis um 20 Uhr sorgen sie für die Verkehrssicherheit im Winter. Mohring-Landsberger hat an Weihnachten auch schon gearbeitet, aber er nimmt das locker. „Es ist einfach Dienst und die Gemeinde hat eine rechtliche Verantwortung“, sagt er, gibt dann aber auch zu: „Natürlich wäre man auch lieber bei der Familie.“