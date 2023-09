Wann kommt der „Bad Waldsee“-Schriftzug zurück?

Er war ein beliebtes Fotomotiv — der „Bad Waldsee“-Schriftzug, der anlässlich des großen Bürgerfestes im vergangenen Jahr am Stadtsee aufgestellt wurde. Bekanntlich wurden die großen Buchstaben kurz danach abgebaut, sollten aber zu einem späteren Zeitpunkt wieder an Ort und Stelle errichtet werden. Doch wann genau kommt der Schriftzug wieder zurück? Schwäbische.de hat bei der Stadtverwaltung nachgefragt.

Ein äußerst beliebtes Fotomotiv

Waldseer, Spaziergänger aus der Region und sogar Hochzeitspaare zückten beim Anblick der großen schwarzen Lettern schnell ihre Mobiltelefone und Kameras und fotografierten den Schriftzug aus allen möglichen Blickwinkeln. In den sozialen Netzwerken fanden sich schnell viele Bilder mit „Bad Waldsee“, den zwei Kirchtürmen sowie dem Stadtsee im Hintergrund.

Daher verwundert es nicht, dass bei der SZ immer wieder die Frage nach dem Schriftzug ankam. Im Winter hieß es vonseiten der Stadtverwaltung noch, dass der Schriftzug von einem „Fachhandwerker aufgearbeitet und wetterfest“ gemacht wird, weil „er zum Bürgerfest gerade rechtzeitig fertiggestellt wurde, aber noch ohne Versiegelung blieb“.

Buchstaben stehen beim Baubetriebshof

Sind diese Arbeiten zwischenzeitlich abgeschlossen? „Ja, die Lackierarbeiten sind mittlerweile abgeschlossen und der Schriftzug befindet sich wieder in Bad Waldsee, momentan noch beim Baubetriebshof“, berichtet Rathaussprecherin Brigitte Göppel.

Sie liefert außerdem die Erklärung, warum die großen Buchstaben noch nicht an Ort und Stelle wieder aufgebaut worden sind: „Es müssen noch Fundamente hergestellt werden, damit der Schriftzug lange und sicher stehen kann. Aufgrund der vielen Veranstaltungen vor der Sommerpause waren dafür keine personellen Kapazitäten mehr vorhanden.“

Damit ist aber klar, der beliebte Schriftzug kommt wie versprochen zurück an die Stelle beim Stadtsee. Wann das der Fall sein wird? „Es ist geplant, dass die Fundamentarbeiten nach der Urlaubszeit durchgeführt werden“, so Göppel. Das könnte bedeuten, dass der Schriftzug schon in der nächsten Woche aufgestellt werden könnte. Das bleibt aber abzuwarten.

Große Anziehungskraft

Die generelle Nachricht dürfte die Waldseer und Gäste der Stadt freuen. Denn auch die Stadt weiß, welche Anziehungskraft dieser Schriftzug hat. „Er ist innerhalb kürzester Zeit zu einem sehr beliebten Fotopoint geworden, das ist richtig. Der Standort dafür, mit dem Stadtsee und der Altstadtansicht im Hintergrund, ist einfach perfekt“, zeigt Göppel die Mischung, die es ausmacht, auf.