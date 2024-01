Die geplante Waldseer Zweigpraxis des Bad Wurzacher Hausarztes Boris Pfanzagl-Vulic nimmt am 1. Februar ihren Betrieb auf. Und zwar in den bisherigen Praxisräumen der Hausärzte Claudia und Klaus Kiefer in der Bahnhofstraße 35.

In welchem Umfang hier künftig Sprechstunden angeboten werden können, kläre sich bis zur Eröffnung in gut zwei Wochen, so der Mediziner. Zuvor gebe es noch einige organisatorische Fragen zu klären und ein zweiter Facharzt sei drauf und dran, hiermit einzusteigen. Aktuell kann der Facharzt für Allgemeinmedizin nochmals 100 ehemalige Kiefer-Patienten aufnehmen, die vorerst nach Bad Wurzach fahren müssen, um dort ihre Rezepte abzuholen.

Viele Patienten konnten unterkommen

Wie berichtet, hat sich die hausärztliche Versorgung in der Kurstadt mit Schließung der langjährigen Hausarztpraxis Kiefer zum 15. Dezember und mit der Arbeitszeitreduzierung von Matthias Skowronski in der Hausarztpraxis von Ulf Deckers zum 1. Januar deutlich verschlechtert. Inzwischen ist nach Informationen von Schwäbische.de zwar ein Großteil der hausarztlosen Kiefer-Patienten in anderen Praxen am Ort und im Umkreis untergekommen, aber die Eröffnung einer weiteren Hausarztpraxis in einer Stadt von der Größe Bad Waldsees ist nach Meinung ortsansässiger Ärzte und Patienten dringend geboten.

OB Matthias Henne nannte es deshalb einen Glücksfall, als sich der Wurzacher Arzt Pfanzagl-Vulic nach Verkündung der hausärztlichen Hiobsbotschaft im Rathaus meldete und seine Pläne für eine Zweigpraxis in der Kurstadt offenlegte. Ursprünglich sollte diese schon zum 15. Januar an den Start gehen, dieser Zeitrahmen lasse sich aber „nicht ganz halten“, wie der Hausarzt einräumte. „Zuerst waren andere Räume im Gespräch, dann kam das Angebot der Kiefers, ihre Praxis-Ausstattung abzulösen, und für diese einvernehmlich gefundene Lösung bin ich sehr dankbar, auch wenn es organisatorisch noch einiges zu klären gilt“, betonte Pfanzagl-Vulic.

Enttäuscht von der KV

Etwas enttäuscht ist der Arzt von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), die ihm bislang nur eine gewisse Anzahl Kassenstunden in Bad Waldsee genehmigt habe. Von der KV habe er sich mehr erhofft angesichts der angespannten medizinischen Versorgung in einer Stadt mit 20.000 Einwohnern. Dafür sei er aber in ernsthaften Gesprächen mit einem weiteren Facharzt, der sich ebenfalls in der neuen Zweigpraxis in den früheren Kiefer-Räumen niederlassen wolle.

Bis alles fest eingetütet ist, halten wir uns mit Namen noch zurück, aber es wird sich alles im Sinne der Patienten aus Bad Waldsee klären, ist der promovierte Arzt zuversichtlich.

Er persönlich wolle ab 1. Februar bei Sprechstunden in Bad Waldsee im erlaubten Umfang zugegen sein und eine Medizinische Fachangestellte (MFA) aus dem ehemaligen Kiefer-Team stehe an seiner Seite. „Von daher sind wir überzeugt, dass es gut weitergehen wird“, blickt Pfanzagl-Vulic voraus. Inzwischen versorge er bereits 500 ehemalige Kiefer-Patienten in Bad Wurzach und zusätzlich auch jene Kiefer-Patienten, die in Waldseer Pflegeheimen auf seine Hausbesuche angewiesen sind. „500 ist eine planbare Anzahl für den Anfang und aktuell könnte ich sogar nochmals 100 Kiefer-Patienten in Bad Wurzach aufnehmen, wenn diese für den Übergang bereit sind, dort in meine Sprechstunden zu kommen“, so das Angebot des Hausarztes.

Freut sich über Bewerbungen

Mit Blick in die Zukunft ist Pfanzagl-Vulic sehr daran gelegen, einen weiteren Hausarzt oder eine Hausärztin zumindest in Teilzeit für seine Waldseer Zweigpraxis zu gewinnen, um hier mit der Zeit Sprechstunden in vollem Umfang anbieten zu können. „Ich freue mich über jede einzelne Bewerbung - ob Vollzeit oder Teilzeit, alles ist möglich und für Bad Waldsee dringend notwendig, um die Hausarztversorgung wieder etwas zu entspannen“, weiß Pfanzagl-Vulic.

In diesem Zusammenhang ist es auch positiv zu bewerten, dass eine weitere Hausarztpraxis aus dem Kreis Biberach im Frühjahr im Pfarrhaus von Michelwinnaden ebenfalls eine Zweigpraxis eröffnen wird. Und dass die OSK zu Jahresbeginn auch das Medizinische Versorgungszentrum/Innere Medizin (MVZ) im weitgehend leerstehenden Waldseer Krankenhaus personell noch etwas aufgestockt hat mit einer weiteren Ärztin.