Wann die Stadthalle den Waldseern wieder zur Verfügung steht

Mitte Juli haben die letzten Geflüchteten ihre kurzzeitige Unterkunft in der Waldseer Stadthalle verlassen. Der Landkreis hatte hier eine vorübergehende Behelfsunterkunft für Asylbewerber eingerichtet. Eigentlich sollte die Halle der Stadt nun wieder zur Verfügung stehen. Aber es kommt zu Verzögerungen. Das ist der Grund.

Seitdem die Geflüchteten die Stadthalle verlassen haben, laufen die Rückbauarbeiten in und rund um das Gebäude. Insbesondere die Veränderungen im Außenbereich sind den Waldseern zuletzt aufgefallen. Schließlich standen bis vor kurzem noch weiße Duschcontainer neben der Halle. Davon ist keine Spur mehr zu sehen. Im Gebäude selbst waren Betten aufgebaut, spezieller Boden verlegt und Abtrennungen der Schlafbereiche aufgestellt worden. Das alles galt es nun wieder in den Ursprungszustand zu versetzen.

Restarbeiten bis Mitte September

Diese Arbeiten sollten eigentlich bis 1. September abgeschlossen sein, teilt eine Landkreissprecherin der „Schwäbischen Zeitung“ kurz vor dem Auszug der Geflüchteten mit. Doch nun hat eine Anfrage bei der Waldseer Stadtverwaltung ergeben, dass dies noch nicht der Fall ist. „Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die Stadthalle ab Oktober wieder zur Verfügung steht“, so Isabel Sonntag von der städtischen Öffentlichkeitsarbeit.

Und so drängt sich die Frage auf, wann die Arbeiten in der Stadthalle endgültig abgeschlossen sein werden. Eine Erklärung liefert eine neuerliche Presseanfrage beim zuständigen Landratsamt in Ravensburg. „Die Rückbauarbeiten sind fast abgeschlossen und es fehlen aktuell nur noch allerkleinste Restarbeiten“, berichtet Landkreissprecherin Julia Moosherr und ergänzt: „Die Rückgabe der Halle an die Stadtverwaltung ist auf den 15. September 2023 geplant.“

Es dauert also nur noch wenige Tage, bis die Stadthalle den Waldseern wieder zur Verfügung steht. Dann wären unter anderem Veranstaltungen und Versammlungen im großen Saal wieder möglich.