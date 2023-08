Acht DJs und neun Bands, die meisten davon aus der Region, werden kommendes Wochenende den Wald bei Gaisbeuren wieder zum beben bringen. Mit kostenfreiem Eintritt, forstlichem Charme und einem bunten Mix aus Rock-. Metal–, Singer–Songwriter– und Electrosounds lockt das Waldstock–Festival voraussichtlich auch in diesem Jahr wieder mehrere tausend Musikfans aus der Region an die traditionsreiche Grillstelle „Waldstock“ in die ehemalige Kiesgrube bei Gaisbeuren. Gespielt und gefeiert wird am Freitag ab 16 Uhr. Am Samstag bereits ab 10.30 Uhr.

Elektrobeats, Rock–, Jazz und Indie–Sounds

Seit mehr als einer Woche laufen die Vorbereitungen schon. Immerhin gibt es weder Wasser– noch Stromanschluss im Wald zwischen Bad–Waldsee und Gaisbeuren, so Sebastian Ehinger Vorsitzender des Vereins Waldstock e.V, der auch in diesem Jahr das traditionsreiche Musikevent ausrichtet.

Den jungen Künstlern aus der Region eine Plattform zu bieten und sie mit Technik und Knowhow zu unterstützen, das ist unsere Motivation. Sebastian Ehinger

Musikalisch ist das Festival dieses Mal zweigeteilt: „Der Freitag steht bei uns ganz im Zeichen der Elektrobeats. Hier legen regionale DJs und Größen aus dem Süddeutschen Raum wie Sandar Sanchez auf.“ Am Samstag stehen dann Metal–, Rock– Jazz und Indie–Musik, aber auch Singer–Songwriter–Beiträge auf dem Programm.

Bandkomitee hatte 380 Bewerbungen

380 DJs und Bands haben sich für die diesjährige Auflage beworben. Davon hat das Bandkomitee 17 Künstlerinnen und Künstler ausgewählt. Wichtigstes Kriterium, neben der musikalischen Qualität, sei dabei der Bezug zum Festival und zur Region, so die Organisatoren. „Den jungen Künstlern aus der Region eine Plattform zu bieten und sie mit Technik und Knowhow zu unterstützen, das ist unsere Motivation“, so Mitorganisator Ehinger.

Und so werden auch am Freitagabend bereits mehrere Musikproduzenten aus Bad–Waldsee dabei sein. Ein Beispiel dafür sind Marcel und Manuel Konrad. Bei einem DJ–Kurs im Bad–Waldseeer Jugendhaus Prisma kamen die beiden Brüder das erste mal mit elektronischer Musik in Berührung. Seit mittlerweile fünf Jahren mischen sie nun in der regionalen Musikszene mit. In diesem Jahr bereits das zweite Mal beim Waldstockfestival, wie die Organisatoren erzählen.

Gemeinschaftsproduktion Waldstockfestival

Diese sehen das Festival selbst als große „Gemeinschaftsproduktion“: „Die einen können gut Bühnen bauen und Technik, die anderen machen gute Musik und der Rest kann gut feiern. Für ein gutes Festival brauchen wir alles. Und das bringen wir bei uns zusammen.“ Das Besondere dabei: Durch viel ehrenamtliches Engagement, etwa mit rund 130 Helfern, und Bands, die nach wie vor für einen symbolischen Kasten Bier auftreten, ist das Waldstock–Festival für jeden kostenfrei.

Lange Jahre wurde das Event privat organisiert. Seit 2010 übernimmt der eigens für das Festival gegründete Verein die Organisation und, wie Sebastian Ehinger betont, auch die rechtliche Haftung. Gerade hier gebe es immer mehr Vorschriften und Regelungen, die es jungen, unerfahrenen Bands immer schwerer mache öffentlich aufzutreten.

Jüngster Künstler ist gerade einmal 14 Jahre alt

Stichwort junge Bands: Eine besondere Geschichte hat die Band John Leon & Eskalation aus Brochenzell. Leon Ummenhofer, Fabian Preuß und Henry Nussbaumer sind mit gerade einmal 15– (Leon und Fabian), beziehungsweise 14–Jahren (Henry) definitiv die Jüngsten am Gaisbeurer Waldstock. Die Nachwuchsband spielt Modern–Vintage–Rock und setzt ausschließlich auf selbst geschriebene Songs.

Komponiert werden diese von Leon Ummenhofer, alias „John Leon“, der Anfang des Jahres mit seiner Performance bereits die Jurymitglieder der ZDF–Show „Dein Song“ überzeugt und es dort bis ins Finale geschafft hat. Er wird mit seinen beiden Kollegen, neben der Musikschule Soundwerk aus Bad–Waldsee, den Auftakt am Samstag machen.

Der „Mythos“ Waldstock–Festival

Wie und wann das Waldstock–Festival entstanden ist, „darüber ranken sich so einige Myhten“, erzählt Mitorganisator Ehinger. Auch er wisse nicht genau, wann der Wald in der mittlerweile stillgelegten Kiesgrube das erste Mal zur Partylokation wurde. „Irgendwann in den achziger Jahren muss das gewesen sein.“ Ob nun der legendäre Grillplatz Waldstock namensgebend oder umgekehrt das Festival namensgebend für den Grillplatz gewesen ist, entziehe sich seiner Kenntnis: „Dafür sind meine Kollegen und ich einfach zu jung“, so Ehinger.

Eines habt sich aber bis heute nicht geändert: Auch in diesem Jahr wird am Gaisbeurer Waldstock wieder gefeiert, gesungen und getanzt. Und das wohl bis spät in die Nacht. Denn Ruhestörung ist im Wald ein Fremdwort.

Für das Festival suchen die Organisatoren noch freiwillige Helfer: Wer Interesse hat, kann sich online unter https://helfer.waldstock.info eintragen.

Das komplette Programm, wie auch Soundproben der auftretenden Künstler findet sich ebenfalls online unter: https://www.waldstock.info/event/waldstock-festival-2023/