Der akute Mangel an Kindergartenplätzen in Bad Waldsee hat nun überraschend den Ausbau des 2020 neu eröffneten Waldkindergartens „Schorrenwichtel“ auf zwei bis drei Gruppen zur Folge. Und zwar an einem neuen Standort „auf städtischem Grund an einem Wald“, wie Rathaus-Sprecherin Brigitte Göppel auf SZ-Anfrage darüber informierte.

Aktuell werde nach einem geeigneten Standort im Bereich des Stadtwaldes gesucht. Auch das Bewerbungsverfahren für die Neubesetzung der Leitungsstelle in der bislang eingruppig geführten Einrichtung läuft nach Angaben der Stadt.

Mehr Betreuungsplätze für Kinder unter sechs Jahren

Wie berichtet, hat die Kurstadt Nachholbedarf bei der Schaffung ausreichender Betreuungsplätze für Kinder unter sechs Jahren und nutzt deshalb jede Gelegenheit, die Situation für Familien zu verbessern. So hat der Gemeinderat gerade einen Anbau an den bestehenden Kindergarten St. Leonhard in Gaisbeuren beschlossen, der schon 2024 finanziert und gebaut werden soll.

In seiner Haushaltsrede deutete OB Matthias Henne zudem an, dass der Waldkindergarten im Schorren mit bislang 20 Plätzen weiter ausgebaut und optimiert werden soll, was für viele Stadträte eine überraschende Nachricht war.

Wie eine SZ-Anfrage bei der Stadtverwaltung ergab, sollen die kleinen „Schorrenwichtel“ künftig an einem anderen Standort auf Waldseer Gemarkung betreut werden, da die bisherige Waldlichtung im Hinblick auf den gebotenen Ausbau auf drei Gruppen zu klein sei, wie Sprecherin Göppel sagte. Zudem werde bei der bereits laufenden Suche nach einer neuen Fläche darauf geachtet, dass sich zumindest eine Waldhütte (oder eine andere Unterkunft) in der Nähe befinde, wo Kinder und Betreuer bei Unwetter oder anderen Wetterturbulenzen rasch Unterschlupf finden.

Längerer Fußmarsch bei schlechtem Wetter

Wie berichtet, bot sich am bisherigen Standort im Schorren, wo früher eine „Waldschule“ ihren Sitz hatte, dafür keine nahegelegene Möglichkeit. Die Gruppe musste mit einem Raum im Schulzentrum Döchtbühl vorlieb nehmen, was einen längeren Fußmarsch voraussetzte.

Wo genau sich der größere Waldkindergarten künftig befinden wird, ist laut Göppel im Moment noch offen. „Es werden derzeit mehrere mögliche Standorte im oder am Waldrand unter die Lupe genommen. Es muss ein gemeindeeigenes Grundstück sein, damit das Projekt rasch umgesetzt werden kann.“ Parallel dazu habe die Kommune als Trägerin dieses Kindergartens die Leitungsfunktion der städtischen Einrichtung neu ausgeschrieben. „So bald mehr bekannt ist, werden wir die Öffentlichkeit wieder informieren“, blickt Göppel voraus auf das neue Jahr.