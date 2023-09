Waldseer Stadtsee–Aktiv–Weg wird 2024 modernisiert

Der Stadtsee–Aktiv–Weg am Waldseer Uferweg erfreut sich auch 15 Jahre nach Eröffnung großer Beliebtheit bei Bürgern und Gästen der Kurstadt. Weil die Erlebnis– und Fitness–Stationen inzwischen jedoch alters– und witterungsbedingte Schäden aufweisen, sollen sie 2024 komplett erneuert werden. Der Gemeinderat wird sich Ende Oktober mit entsprechenden Plänen befassen und die Stadt erhofft sich eine Übernahme von 60 Prozent der Kosten aus dem Förderprogramm des Landes für die Errichtung und Modernisierung der Tourismus–Infrastruktur.

Begehrte Stationen

Selbst während der Hitzewelle Ende August waren die attraktiven Erlebnis– und Fitness–Stationen auf dem rund 1,6 Kilometer langen Rundweg begehrt. Angesichts der hohen Temperaturen allerdings vorwiegend in den Morgen– und Abendstunden — und dann auch besonders jene im Bereich des Spielplatzes bei der Kastanienallee. „Wir sind derzeit gerne im schattigen Tannenbühl und hier am Stadtsee, da kommt die Sonne nicht durch die Bäume und unseren Enkeln gefallen die Trainingsgeräte super“, berichtete etwa Familie Beller aus Hochdorf (Kreis Biberach), die an diesem Vormittag zu Gast war.

Es war eine kluge Idee der Stadt Bad Waldsee, den ohnehin gut frequentierten Uferweg in den Jahren 2007/2008 mit zeitgemäßen Erlebnisstationen für Bürger und Gäste der Bäderstadt zu bestücken. Damit sollte das im Jahr 1974 verliehene Prädikat „Kneippkurort“ in Kombination mit der Lehre Sebastian Kneipps (1821—1897) für jedermann verständlich vermittelt werden. Und das scheint gelungen zu sein: „Der Stadtsee–Aktiv–Weg hat sich in den Jahren seines Bestehens als Besuchermagnet und echter Frequenzbringer für einen Rundgang um den Stadtsee entwickelt“, weiß Walter Gschwind, städtischer Fachbereichsleiter Wirtschaft, Tourismus und Kultur.

Ein Gewinn für die ganze Stadt

„Sowohl die einheimische Bevölkerung als auch Gesundheitsgäste, Patienten der Rehakliniken und die vielen Tagesgäste aus der Region nutzen dieses Bewegungs– und Informationsangebot und nehmen wertvolle Gesundheitshinweise mit nach Hause. Und der Kneippverein bietet hier regelmäßig geführte Spaziergänge an.“ Davon profitieren nach Gschwinds Einschätzung auch die Cafés, Restaurants und Freizeiteinrichtungen wie der sanierte Minigolfplatz sowie die Gastronomie und der Einzelhandel in der historischen Innenstadt, die bekanntlich stark besucht wird von Rehagästen, Urlaubern und Tagestouristen (SZ berichtete).

15 Jahre nach Inbetriebnahme der Stationen gelte es nun aber, die Geräte und Infotafeln zu erneuern, da sie Schäden aufweisen und auch nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit sind. Gschwind: „Um dem veränderten Freizeit– und Sportverhalten des Menschen gerecht zu werden und den Seeweg auch künftig attraktiv zu erhalten, ist eine zeitgemäße Überarbeitung geplant, die aber weiterhin die fünf Säulen der Kneippschen Lehre mit den Themen Wasser, Bewegung, Ernährung, Pflanzen/Heilkräuter, Ordnung/Entspannung beinhaltet.“ Die Stadt habe die Umgestaltung und Erweiterung der Stationen bereits geplant und der Gemeinderat werde sich damit bei seiner zweiten Sitzung nach der Sommerpause Ende Oktober befassen.

Lob aus der Ferne

Ein großes Lob für die geplante Modernierung erhielt die Stadt bereits vom Verband Deutscher Kneippheilbäder und -kurorte mit Sitz in Bad Münstereifel. In einem Schreiben an die Tourismus–Information würdigte der geschäftsführende Vorsitzende Hans–Joachim Bädorf den Stadtsee–Aktiv–Weg als „Best–Practice–Beipiel für zeitgemäßes Inszenieren der fünf berühmten Säulen des Kneippschen Naturheilverfahrens“. Man empfehle dieses Projekt deshalb bundesweit allen Kommunen, die ähnliche Themenwege errichten wollten.

„Und das tun wir aus voller Überzeugung, denn die Bezugsfelder des Wassers, der Bewegung, der Kräuter, der Ernährung und der Lebensordnung werden in Bad Waldsee auf vorbildliche Weise bespielt“, so Bädorf dazu weiter. Der Verband unterstütze es in „höchstem Maße“, dass all dieses 2024 neu angepackt und zeitgemäß übearbeitet werde, um weiterhin „interaktiv für den Kneippgedanken zu werben“ und um das Prädikat des Kneippkurortes in der Gesundheitsstadt Bad Waldsee „sicht– und erlebbar“ zu machen.

Alle Infos zum Stadtsee-Aktiv-Weg unter www.bad-waldsee.de.