Über den Rekordhaushalt der Großen Kreisstadt für 2024 haben die vier Waldseer Ortschaftsräte und abschließend auch die Ausschüsse des Gemeinderates in öffentlichen Sitzungen beraten.

Bürgermeisterin Monika Ludy nahm dabei den mächtigen Zahlenberg für Laien verständlich auseinander und ermöglichte den Stadträten damit einen guten Einblick in den neuen Etat der Kurstadt. Am Ende blieben deshalb wenig Fragen offen und auch der Verwaltungsausschuss stimmte am Dienstag dem Haushaltsplan sowie dem Wirtschaftsplan für das Alten- und Pflegeheim Spital einstimmig zu.

Keine Luxusausgaben möglich

Wie schon im Technischen Ausschuss am Montag stellte Ludy auch dem Verwaltungsausschuss die wichtigsten Eckdaten dieses Haushaltsplanes vor und unterstrich, dass im Etat „keine Luxusausgaben“ enthalten seien, man eine Kommune langfristig „aber auch nicht zu Tode sparen“ dürfe, wolle man eine zukunftsfähige (Stadt)Entwicklung garantieren. Dies scheint auch der Wunsch der Stadträte zu sein, jedenfalls war am Dienstagabend keinerlei Kritik am Etat oder an einzelnen Projekten vernehmbar.

Es wurden lediglich einige Anregungen gegeben - wie beispielsweise die Fortführung des Radweges vom Haistergau bis Mennisweiler. Rat Oskar Bohner trug diesen Wunsch vor und Ludy informierte, dass für diesen Ausbau 2024 auch Planungskosten eingestellt seien.

Unser Tiefbauamt ist da bereits dran, aber die Stadt muss sich mit mehreren Baulastträgern abstimmen und noch Grunderwerb tätigen, was immer das Problem ist bei Straßenbauvorhaben. Monika Ludy

Die Fragen nach dem Integrationsbeauftragten

Rita König nahm Bezug auf die Unterbringung von Flüchtlingsfamilien im weitgehend leerstehenden Krankenhaus und regte an, deshalb auch die geplante halbe Stelle für einen Integrationsbeaufbetragten bei der Stadt „frühzeitig auszuschreiben, zumal es auch hier Fachkräftemangel gibt“, so die Rätin dazu. Ludy sieht diese Notwendigkeit aktuell nicht, weil die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen und deren Betreuung komplett vom Landkreis getragen werde. Und nachdem die Kurstadt in diesem Punkt bereits eine „ordentliche Quote“ bei der Aufnahme erfülle, sei vorläufig nicht mit einer Anschlussunterbringung auf Gemeindegebiet mit Handlungsbedarf für die Stadt zu rechnen. „Aber Sie haben recht, wir behalten die Entwicklung natürlich im Auge“, so Ludy zu König.

Nach kurzen Hinweisen von Bernadette Behr zum kommunalen Finanzierungsanteil für das Primärversorgungszentrum (PVZ) im Krankenhaus und zu den geplanten Photovoltaikanlagen endete die Fragerunde mit der einmütigen Empfehlung an den Gemeinderat, dem Haushalt am Montag zuzustimmen.

Lob für das Spital

Auch am vorgelegten Wirtschaftsplan 2024 für das kommunale Alten- und Pflegeheim Spital entzündete sich keinerlei Kritik, im Gegenteil: Fraktionsübergreifend wurde die „gute, wertschätzende Arbeit“ von Einrichtungsleiter Roland Haug und seinem Team ebenso ausdrücklich gelobt wie von Ludy. Zuvor hatte die Bürgermeisterin kurz die Eckdaten des Planes präsentiert und für das laufende Jahr die Erstellung einer Neukonzeption für das Haus mit 82 Pflegeplätzen im Hinblick auf die Vorgaben seitens der Landesheimbauverordnung angekündigt.

Auf Nachfrage von Rat Christof Rauhut, welche Kriterien es eigentlich gebe bei der Aufnahme von Senioren ins Spital, führte Haug aus, dass es „einen Waldsee-Bezug“ geben müsse. „Entweder weil man in Bad Waldsee lebt oder weil die Kinder hier wohnen und ihren Angehörigen in der Nähe haben möchten.“