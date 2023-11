Mit großer Sorge betrachtet auch die Rathausspitze die negative Entwicklung bei der hausärztlichen Versorgung in Bad Waldsee. Nach Erscheinen des Beitrags zur Schließung der Gemeinschaftspraxis Kiefer Mitte Dezember meldeten sich am Donnerstag verzweifelte Patienten ohne Hausarzt-Perspektive bei Schwäbische.de und bei der Stadtverwaltung.

Im Gespräch mit Schwäbische.de versicherte OB Matthias Henne daher nochmals, dass die Kommune „aus Verantwortung für ihre Bürger alles in ihrer Macht Stehende unternimmt“, um sowohl kurz- als auch langfristige Lösungsmöglichkeiten zu finden. So möchte Henne bei der OSK-Geschäftsführung eine personelle Aufstockung des MVZ im Krankenhaus erwirken, damit Bürger ohne hausärztliche Betreuung hier wenigstens Rezepte für Medikamente bekommen.

Die Situation spitzt sich weiter zu

Dass sich in der Großen Kreisstadt nach dem verlorenen Kampf um den Erhalt des Waldseer Krankenhauses nun auch die Situation bei der Hausarztversorgung ab 16. Dezember weiter zuspitzt, geht dem Oberbürgermeister an die Nieren. Die Sorgen der betroffenen mehr als 2000 Kiefer-Patienten treiben Henne gewaltig um und er möchte der Bürgerschaft signalisieren, „dass die Stadt weiterhin auf die Verantwortlichen einwirken wird, um kurzfristige und langfristige Lösungen zu finden“, wie der OB ausführte.

Er werde erneut Gespräche mit den Krankenkassen, der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und den für die Region gewählten Abgeordneten von Bund, Land und Kreis führen. In erster Linie seien „Politik und KV“ für die Probleme bei der Hausarztversorgung im „Mittelbereich Bad Waldsee“ verantwortlich:

Hier müssen endlich die Stellschrauben anders gedreht werden, um auch der Bevölkerung Bad Waldsees die grundlegende medizinische Versorgung zukommen zu lassen, auf die sie angewiesen ist. Matthias Henne

Die Suche nach einem Hausarzt

Da die vielen Kiefer-Patienten, die inzwischen bereits Allgemeinarzt-Praxen in mehr als 50 Kilometer Entfernung abtelefonieren, aber eine rasche Unterstützung benötigen, möchte der OB bei der OSK-Geschäftsleitung zeitnah eine personelle Aufstockung im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) am Krankenhaus erwirken. Man braucht nämlich kein Augur sein, um einschätzen zu können, dass das MVZ nach der Praxisschließung Kiefer ab 16. Dezember stark beansprucht werden wird von Hilfesuchenden. „Deshalb hoffen wir hier als Stadt Bad Waldsee auch angesichts unseres verlorengegangenen Krankenhauses auf die rasche Unterstützung der OSK“, so der OB dazu.

Weiterhin möchte Henne mit allen Waldseer Hausärztinnen und -ärzten in engem Austausch bleiben und zudem versuchen auszuloten, „was diese ebenfalls ausgelasteten Praxen in einer Notsituation vielleicht zusätzlich doch noch leisten könnten für einen gewissen Zeitraum“, so der OB dazu im Hinblick auf die laufenden Gespräche mit der OSK sowie dem geplanten PVZ.

Letzteres soll mit einem engagierten Ärzteteam an den Start gehen. „Daran arbeiten wir seit über einem Jahr, führten viele Gespräche und werben beim Medizinernachwuchs offensiv darum, sich dort niederzulassen“, unterstreicht der OB. Die Stadt Bad Waldsee habe sich „sehr frühzeitig“ auf den Weg gemacht, um ihrer Bürgerschaft nach der schmerzhaften Schließung des OSK-Standortes „eine Perspektive bei der medizinischen Grundversorgung vor Ort“ aufzuzeigen.

Ein Eröffnungstermin für das angedachte PVZ sei aktuell noch keiner in Sicht, weil dafür ‐ wie in vielen anderen Berufen auch ‐ nicht sehr viel Personal verfügbar sei, wie Henne einräumen muss.

Kundgebungen sind nicht ausgeschlossen

Der Waldseer Oberbürgermeister schließt übrigens eine öffentliche Kundgebung in der Kurstadt nicht aus, bei der die politischen Fehlentscheidungen in Sachen „Medizinische Grundversorgung der Bürger in der Fläche“ angesprochen werden sollen ‐ wie schon bei den gut besuchten „Krankenhaus-Demos“. Henne: „Wenn die anderen Ideen nicht greifen, müssen wir noch stärker auf die Probleme bei der Grundversorgung aufmerksam machen ‐ das sind wir unseren Bürgern schuldig.“