Vor achtzig Jahren, am 17. Februar 1944, wurde um 7.30 Uhr der Polizist Josef Glaser in Warschau wegen „Wehrkraftzersetzung“ hingerichtet. Mit seiner Frau Margaretha, deren Tochter Lisel und dessen Sohn Dieter hatte er in Waldsee gelebt und als Polizist gearbeitet. Die Geschichte eines Mannes - Mitglied der NSDAP und später selbst Opfer des Verbrecher-Regimes.

Josef Glaser war 1899 im oberschwäbischen Dorf Ingerkingen geboren worden, sein Vater war Landwirt und „Polizeidiener“. Im Ersten Weltkrieg wurde er eingezogen und musste im Jahr 1918 noch an die Front.

Nach dem Krieg begann er seine Ausbildung bei der württembergischen Polizei in Böblingen und war an verschiedenen Orten eingesetzt, in Stuttgart, Göppingen, Lorch, Tübingen und Marbach, schließlich 1939 im Polizeirevier in Waldsee.

Zum Autor Der pensionierte Lehrer Oswald Burger aus Überlingen wurde 1949 geboren, er ist studierter Historiker und zudem Literaturveranstalter. Er gründete den Verein Dokumentationsstätte „Goldbacher Stollen“ und den Verein „KZ Aufkirch in Überlingen“. Für die Erforschung der Überlinger Zeitgeschichte wurde er 2007 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. 2011 erhielt er den Kulturpreis der Kunst- und Kulturstiftung des Bodenseekreises. Unter anderem leitete er zwei Jahrzehnte das Literarische Forum Oberschwaben und ist Jurymitglied für das Jahresstipendium des Landes Baden-Württemberg für Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Lange Jahre war er kommunalpolitisch engagiert und saß für die SPD im Überlinger Gemeinderat, mit 70 Jahren stieg er aus der Politik aus. Der Überlinger Historiker Oswald Burger hat die Geschichte eines Waldseers recherchiert, der wegen Wehrkraftzersetzung in Polen zum Tode verurteilt wurde. (Foto: Karin Kiesel )

Widerwilliger Dienst in Polen

Nachdem die deutsche Wehrmacht 1940 Frankreich erobert hatte, wurde Josef Glaser im August 1940 ins Elsass versetzt. Gegen seinen Willen musste er im Juni 1941 seinen Dienst im ebenfalls von der Wehrmacht eroberten Polen antreten, und zwar im Gendarmerieposten der Kleinstadt Glowno nordöstlich von Łòdź.

Nachdem er alle Prüfungen und Lehrgänge mit Erfolg absolviert hatte, hatte er schließlich den Rang eines „Bezirks-Leutnants der Gendarmerie“ erreicht. Am 1. April 1933 war er in die NSDAP eingetreten.

Seine Frau war schon durch den Ersten Weltkrieg Witwe

Er hatte 1928 Margaretha Wahl, geborene Göggelmann, geheiratet. Sie stammte aus Urspring auf der Schwäbischen Alb und war schon im Ersten Weltkrieg Witwe geworden. Ihre einzige Tochter Lisel war bereits 1913 geboren worden, das heißt, dass Josef Glaser eine Kriegerwitwe mit einer 15-jährigen Tochter heiratete.

Mitte der 1930er-Jahre bekam diese ihr erstes Kind, den Buben Dieter. Die Familie Josef Glasers bestand 1943 aus dem 44-jährigen Josef Glaser, seiner 50-jährigen Frau Margaretha, seiner 30-jährigen Stieftochter Lisel und deren dreijährigem Sohn Dieter.

Die letzten Monate im Leben des Josef Glaser

Im Nachlass von Margaretha Glaser befand sich ein Ledermäppchen mit bemerkenswerten Schriftstücken, die sie nie aus der Hand gab. Daraus lassen sich die letzten Monate im Leben ihres Mannes rekonstruieren. Er wurde im Dienst am 5. März 1943 verhaftet und im Polizeigefängnis in Warschau festgehalten.

Von da an schrieb er regelmäßig seinem „Gretle“, seiner „Lisel“ und seinem „Dieterle“ und hielt diese über sein Verfahren auf dem Laufenden, beteuerte ihnen aber vor allem seine innige Zuneigung.

Zum Tode verurteilt

Nachdem er monatelang hoffte, dass sich der Vorwurf gegen ihn wegen seiner untadeligen Haltung gegenüber seinem Vaterland und der Partei entkräften lasse, wurde er am 10.Juni 1943 wegen „Wehrkraftzersetzung“ zum Tode verurteilt.

Das abgelehnte Gnadengesuch. Der Brief stammt aus der Kanzlei des Führers der NSDAP - Hauptamt für Gnadensachen. (Foto: Karin Kiesel )

Sowohl er als auch sein Gretle wandten sich an Hitler mit Gnadengesuchen. Am 18. Februar 1944 erhielt Margaretha Glaser direkt von der „Kanzlei des Führers der NSDAP“ die Mitteilung, der „Führer (habe) keine Veranlassung gefunden, Ihren Ehemann zu begnadigen.“

Hitler zeigt keine Gnade

In den Akten findet sich die Abschrift eines Schreibens Hitlers mit den Sätzen: „Ich bestätige das Feldurteil des SS- und Polizeigerichts Krakau VI vom 10. Juni 1943 gegen Josef Glaser. Einen Gnadenerweis lehne ich ab. Der Gerechtigkeit ist freier Lauf zu lassen. gez. Adolf Hitler“.

In einem Mäppchen hat Margaretha Glaser den Briefwechsel zwischen ihr und ihrem Mann aufbewahrt. Außerdem befindet sich darin unter anderem das abgelehnte Gnadengesuch an Hitler (siehe Bild), die Sterbeurkunde von Josef Glaser sowie ein Hinweis, auf welchem Friedhof in Warschau er bestattet wurde. (Foto: Karin Kiesel )

In den Personalakten des Polizisten Josef Glaser im Staatsarchiv Sigmaringen ist zu lesen, worin seine „Wehrkraftzersetzung“ bestanden habe: „Als Polizeioffizier in Krakau (habe) er beim Erteilen von Unterricht anstelle einer positiven nationalsozialistischen Schulung sich abfällig über die politische Führung ausgelassen und den siegreichen Ausgang des Krieges angezweifelt“.

Bitte um Beistand für die Liebsten

Der bewegendste Brief Glasers an seine Lieben in Waldsee ist sein Abschiedsbrief, den er in der Nacht vor seiner Hinrichtung verfasste. Er beginnt mit dem Satz „Meine letzte Stunde hat geschlagen.“ Auf vier eng beschriebenen Seiten schilderte er seine Situation und tröstete seine Hinterbleibenden: „Meine letzten Gedanken gelten Dir, Weib; meine Bitte zum Herrgott ist, er möge Euch beistehen bis zu Eurem Lebensende. Ihr, meine Liebsten.“

Der letzte Brief des Waldseers Josef Glaser, geschrieben am Tag vor seiner Hinrichtung in Warschau, an seine Frau in Waldsee und seine Schwester. (Foto: Karin Kiesel )

Am 17. Februar 1944 wurde er morgens um 7.30 Uhr erschossen. Sein Leichnam wurde auf dem Evangelisch-Augsburgischen Friedhof in Warschau bestattet.

Seine Frau lebte noch einmal ein halbes Jahrhundert lang

Seine Frau Grete in Waldsee war damit zum zweiten Mal Witwe geworden, inzwischen 51-jährig. Erst nach dem Krieg konnte sie durchsetzen, dass sie ein Anrecht auf Witwenbezüge aus der Stellung ihres zu Unrecht ermordeten Mannes erhielt und so lebte Margaretha Glaser noch einmal ein halbes Jahrhundert lang und starb erst im Jahr 1999 mit 106 Jahren als älteste Ulmerin. In ihrem Nachlass fanden sich die Briefe Josef Glasers.