Für immer mehr Menschen verliert die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche an Bedeutung. Auch die vier katholischen Kirchengemeinden Bad Waldsees müssen rückläufige Mitgliederzahlen hinnehmen, wenngleich es 2023 deutlich weniger Austritte gab als 2022.

Aber die Überalterung ist spürbar: So wurden in St. Peter mehr Bestattungen registriert als Taufen. Lediglich in Haisterkirch gab es 2023 mehr Täuflinge als Verstorbene. Für „schwaebische.de“ sprach Sabine Ziegler mit Pfarrer Stefan Werner.

Worauf führen Sie es zurück, dass sich die Kurve der örtlichen Kirchenaustritte 2023 verflacht hat?

Zunächst einmal freut mich das sehr, aber es sind immer noch zu viele Austritte. Eine Erklärung habe ich keine, auch wenn wir 2023 diese Thematik vor Ort intensiv diskutiert haben. Wir dürfen uns aber an diese Zahlen, egal wie hoch sie sind, nicht gewöhnen.

Haben Ihnen die hohen Austrittszahlen 2022 derart zugesetzt?

Natürlich. Neben den „Aufregern“ seitens der Amtskirche war auch die Corona-Zeit mitverantwortlich, weil sich viele Gepflogenheiten und Gewohnheiten in der persönlichen Lebensgestaltung verändert haben. Und Institutionen verloren weiter an Rückhalt. Aber mich schmerzt jeder einzelne Austritt, denn hinter Zahlen stehen Menschen.

Wissen Sie, warum Ihnen viele Gläubige abhandengekommen sind?

Zwar sind es häufig eher unbekannte Namen, aber es sind auch vertraute Personen darunter, die mir im Gespräch sagen, dass sie die seelsorgerische Arbeit des Pastoralteams in Bad Waldsee schätzen, aber die „Institution Kirche“ nicht mehr unterstützen möchten. Das tut uns auf der einen Seite gut, dass wir vor Ort wertgeschätzt werden. Auf der anderen Seite spüren wir, dass durch die Verringerung des Kirchensteueraufkommens finanzielle Engpässe bei uns entstehen, die noch zunehmen werden. Das erfüllt mich mit Sorge im Hinblick auch auf die karitativen Aufgaben der Kirche.

Wie wollen Sie dem entgegenwirken?

Mich bewegt dabei, wie wir unsere christlichen Werte und Grundhaltungen in die Gesellschaft einbringen können und wie wir die Gottesfrage wachhalten, damit Kirche nicht nur als „Moralinstitution“ wahrgenommen wird. Wir hatten heute einen Austausch über die Profilstelle der Mobilen Jugendseelsorge, die ihren Sitz in Bad Waldsee hat. Da war von Seiten der Schulsozialarbeiter großes Lob zu hören, wie wir uns als Kirche für Jugendliche einbringen. Unser Pastoralteam wird deshalb nicht nachlassen, was die Qualität unserer Arbeit angeht, auch wenn wir generelle Entwicklungen in Kirche und Gesellschaft schwer aufhalten können.

Pfarrer Stefan Werner. (Foto: schwaebische.de )

Die Gottesdienste werden auch in der Kurstadt inzwischen vor allem von älteren Menschen besucht...

Wenn ich auf die Weihnachtsgottesdienste zurückblicke, dann kann ich diese Beobachtung nicht bestätigen. Es waren viele Ministranten und damit junge Menschen engagiert mit dabei. Wir werden von (Kur)Gästen darum beneidet, wie viele bei uns noch mitmachen. Das sehen wir auch an der Erstkommunionvorbereitung mit 75 Familien in der Seelsorgeeinheit. Im Vergleich zum Schussental haben wir noch immer hohe Zahlen bei Erstkommunion, Firmung, Hochzeiten und Taufen. Und nicht zu vergessen unser Engagement in den katholischen Kindergärten, wo wir mit vielen jungen Familien Kontakt haben.

Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick Und hier noch die Zahlen der vier Waldseer Kirchengemeinden von 2023 und 2022 (in Klammern): St. Peter Bad Waldsee Mitglieder: 6691 (Stand 2022); Austritte: 102 (164); Eintritte/Wiederversöhnung: 2 (1); Trauungen: 13 (18); Erstkommunion: 49 (55); Firmung: 35; Taufen 48 (51); Bestattungen: 94 (75). St. Johannes Baptist Haisterkirch Mitglieder: 1088 (1077); Austritte: 6 (26); Eintritte/Wiederversöhnung: keine (keine); Taufen: 21 (21); Bestattungen: 10 (12); Trauungen: 4 (6). St. Johannes Evangelist Michelwinnaden Mitglieder: 501 (Stand 2022); Austritte: 7 (15); Trauungen: 1 (2); Erstkommunion: 5 (4); Firmung: 9; Taufen: 4 (4); Bestattungen 7 (5). St. Peter und Paul Reute Mitglieder: 2528 (2546); Kirchenaustritte: 43 (63); Taufen: 28 (28); Bestattungen (inkl. Kloster): 30 (28); Trauungen: 4 (4); Erstkommunion: 18 (26); Firmung: 17 (21). (Quelle: SE Bad Waldsee)

Und wie möchten Sie diese Menschen langfristig gewinnen?

Indem Menschen, die der Kirche eher ferner stehen, vielleicht auch überrascht sind, was bei uns alles möglich ist. Oder wie es uns gerade jemand geschrieben hat, dass „Kirche hier freundlich und zugewandt entgegenkommt“.

Am besten scheint’s in Haisterkirch zu laufen...

Haisterkirch hat seine besondere Geschichte und Personen, die sich engagiert einbringen. Dafür bin ich dankbar. Aber auch in den anderen Gemeinden gibt es lebendige Aufbrüche. Ich denke an den Kinder- und Jugendchor in Bad Waldsee, an das Johanneschörle in Michelwinnaden, an den dynamischen Kirchengemeinderat in Reute und an neue Formate, die nach Corona entstanden sind. Wir werden deshalb weiter versuchen, Menschen zusammenzubringen, miteinander ins Gespräch zu kommen, zu feiern und das Leben zu teilen, kurz: Gemeinschaft erleben, positiv und lebensstärkend.