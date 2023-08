Waldseer Patient: Stundenlang Warten in Notaufnahme mit doppeltem Beinbruch

Patienten, die in der Notaufnahme am OSK–Klinikum Ravensburg aufgenommen werden, müssen viel Geduld mitbringen, wenn das medizinische Prozedere aufgrund des überlasteten Personals neun oder mehr Stunden Zeit dauert. Bei Norbert Hofmann aus Bad Waldsee ist dieser Fall Ende Mai nach einem Arbeitsunfall eingetreten, an deren Folgen er bis heute laboriert.

Nun hat er von seinen dortigen Erfahrungen berichtet, weil ihn jüngste Aussagen der OSK gegenüber der SZ, wonach sich Patienten dort „jederzeit Getränke oder Snacks holen“ könnten, „sehr aufgeregt“ hätten. Er fordert die OSK dazu auf, die Verhältnisse zu verbessern — und zwar für Patienten wie auch für das Personal.

Es geht auch um Essen und Trinken

Wie mehrfach berichtet, treibt das Thema „Notaufnahme am EK“ seit Schließung des Waldseer Krankenhauses viele Bürger der Großen Kreisstadt um. Vor allem in einer Sitzung des Technischen Ausschusses hatten sich Gemeinderäte ihrem Ärger über die dortigen „Zustände“ Luft verschafft: Die Wartezeiten seien viel zu lang und Patienten bekämen häufig nichts zu trinken oder einen kleinen Snack, lautete der Vorwurf.

In der SZ–Berichterstattung kam auch die OSK zu Wort und revidierte die eine oder andere Aussage der Kommunalpolitiker. Es könne keine Rede davon sein, dass Patienten hier kein Glas Wasser bekämen oder gar Hunger leiden müssten während ihrer Wartezeit.

Klinik–Sprecher Winfried Leiprecht verwies in der Stellungnahme auf Wasserspender im Warteraum, auf Snack–Automaten und das Bistro auf gleicher Ebene wie die Notaufnahme sowie auf das „Manchester Triage–System“, das bekanntlich die Grundlage bildet für die Dringlichkeit medizinischer Behandlungen nach Einlieferung eines verunfallten oder erkrankten Patienten.

Weg ins Bistro ist für viele Patienten nicht machbar

Diese Aussagen ärgern seither einige Menschen in Bad Waldsee und treiben auch den 77–jährigen Hofmann schon seit Längerem um.

Es ist einfach unmöglich zu behaupten, dass ein Patient nach einem Unfall oder mit schwerer Erkrankung selbstständig zum Wasserspender gehen oder sich einen Snack holen könnte aus dem Bistro, während er bewegungsunfähig im Flur auf einer Liege ausharren muss und nicht weiß, was mit ihm geschieht, weil einem keiner etwas sagt zur Diagnose, kritisiert der Waldseer Pensionär.

Hofmann habe nach eigenen Ausführungen jedenfalls genau diese Erfahrung in der EK–Notaufnahme machen müssen.

Direkt nach seinem Arbeitsunfall am 31. Mai auf einer Baustelle, bei dem er zwei Brüche an einem Bein erlitt, habe ihn der Rettungsdienst um 17 Uhr dort eingeliefert und nach Röntgen und MRT tat sich stundenlang nichts mehr.

Belastung für ältere Menschen

„Da herrscht mächtig Hektik und das Personal arbeitet an seinen Grenzen: Aber wenn man als Patient dort liegt und jeder rennt an einem vorbei, dann ist das eine Belastung vor allem für ältere Menschen, die naturgemäß auch häufiger in eine Klinik müssen“, weiß Hofmann. Er hätte sich gewünscht, dass ihm ein Arzt „nur mal eine Minute kurz gesagt hätte“, was ihm fehle und wie es weitergehe.

Nach langer Wartezeit sei sein Bein um 21.30 Uhr eingegipst worden. „Der Gips wurde später aber wieder aufgeschnitten und das Bein nochmals geröntgt — ehrlich gesagt, habe ich diesen Ablauf ebenso wenig verstanden wie die Tatsache, dass man mich fünfmal nach den gleichen Daten zur Person befragt hat. Da würde sich eine Art Laufzettel empfehlen, weil das Zeit spart, die das Personal dort offensichtlich nicht hat“, so der Patient dazu im Rückblick.

Nach neun Stunden ging es erst auf die Station

Er habe schließlich eine Pflegekraft um einen Schluck Wasser gebeten, diesen auch bekommen und um 2 Uhr in der Frühe ging es für Hofmann nach neunstündigem Aufnahmeprozess endlich auf Station. „Über den weiteren stationären Ablauf und die notwendige Operation kann ich nichts Negatives sagen. Medizin und Pflege waren in Ordnung, auch wenn mein Bein trotz Reha noch nicht ganz wiederhergestellt ist. Aber mit ihrer Notaufnahme sollte sich die OSK dringend befassen, das ist eine Zumutung für Patienten und auch für die dort Beschäftigten, was ihnen deutlich anzumerken ist“, hat Hofmann feststellen müssen.

Und er weiß: „Diese Notaufnahme ist auch durch die jüngsten Krankenhausschließungen in der Region erst recht überlastet.“ Wie berichtet, ist dieser Umstand ebenso wenig ein Geheimnis wie die Tatsache, dass immer mehr Patienten vor allem an Wochenenden die EK–Notaufnahme mit einer Arztpraxis verwechseln und wegen medizinischer Lappalien dort vorstellig werden, was für zusätzliche Engpässe sorgt.

Immer wieder gibt es Gespräche

Auch nach Ansicht des Waldseer Oberbürgermeisters Matthias Henne sind die langen Wartezeiten in der EK–Notaufnahme nicht hinnehmbar und er mahne dieses Thema deshalb regelmäßig im Lenkungsausschuss an, wie er auf SZ–Anfrage wissen ließ. Wie berichtet, widmet sich dieses Gremium dem Aufbau der künftigen medizinischen Versorgung in Bad Waldsee; ihm gehören Vertreter von Stadt, OSK und Landkreis an.