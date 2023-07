„Das ist doch eine Illusion“, hallt es aus einer der hinteren Reihen. „Das glauben Sie doch nicht, dass auf dem Mobilitätsband Schritttempo gefahren wird“, so ein älterer Herr. Er ist einer von rund vierzig Senioren, die am vergangenen Donnerstag dem Gesprächsangebot von Oberbürgermeister Mathias Henne gefolgt sind.

Unter dem bereits bei Jugendlichen etablierten Format „Henne hört hin“, stellte sich das Stadtoberhaupt diesmal kritischen Fragen interessierter Senioren. Dabei ging es vor allem um die Themen Verkehr, Freibad und das Krankenhaus.

Das neue Mobilitätsband: Ein „Raserstreifen für Fahrradraudis“?

Gegenstand der Entrüstung war zunächst das bald fertiggestellte Mobilitätsband in der Waldseer Innenstadt. Als barrierefreies Mobilitätsnetz geplant, verkomme es, so die Meinung zahlreicher Teilnehmer, immer mehr zum „Raserstreifen für Fahrradraudis“. Oberbürgermeister Henne räumte ein, dass die rötliche Farbe insbesondere dem ortsunkundigen Radfahrer einen Radstreifen suggeriere, dennoch sei die Rechtslage klar: „Hier gilt Schritttempo, das heißt sieben km/h.“ Den Vorschlag einer besseren Sichtbarkeit dieser Vorschrift, etwa durch Piktogramme auf dem Asphalt, nehme er gerne mit, so der Bürgermeister.

Forderung nach mehr Tempo 30 und weniger Schwerlastverkehr

In vielen Punkten agierte das Stadtoberhaupt in der Vermittlerrolle. So teile er die Forderung nach mehr Tempo 30 Zonen oder die längst überfällige Umleitung des Schwerlastverkehrs. Beides „dicke Bretter“, die, geht es nach dem Willen des OB, aber gebohrt werden sollen. Bei Letzterem müsse aber nicht nur das Land mitspielen.

Insbesondere die betroffenen Nachbargemeinden Bad Wurzach, Wolfegg und Haisterkirch müssten hier mit ins Boot geholt werden: „Wir können nicht nur schauen, dass wir bei uns keinen Verkehr haben und diesen dann unseren Nachbarn aufhalsen“, so Henne. Und zum Thema Tempo 30 Zonen betont der 40-Jährige: „Hier fehlt uns derzeit noch die rechtliche Grundlage.“ Man könne lediglich auf den Lärmaktionsplan setzen und damit die Einrichtung entsprechender Tempo 30 Zonen begründen.

12,5 Millionen Euro Kosten für den neuen Verwaltungssitz

Nicht weniger hitzig wird es als es ums Geld geht. 12,5 Millionen Euro wird der neue Verwaltungsbau am ehemaligen Finanzamt in der Hauptstraße 12 kosten. 3,6 Millionen davon werden bezuschusst. Für den OB ein Gewinn: „Wir gehen so von bislang sieben Dienststellen auf dann noch zwei. Das bringt schon heute spürbare Synergieeffekte mit sich. Nächstes Jahr zu diesem Zeitpunkt wollen wir eingezogen sein.“

„Was man mit dem Geld alles hätte machen können“, murmelt eine ältere Dame und scheint damit den Nerv einiger der anwesenden Senioren zu treffen. Oberbürgermeister Henne aber verteidigt die Finanzpolitik der Stadt:

Wir gehen vernünftig mit den Steuergeldern der Waldseer Bürger um. Das möchte ich an dieser Stelle wirklich betonen. OB Mathias Henne

Für die 950 städtischen Mitarbeiter bezahlt die Stadt 20 Millionen Euro.

Personalmangel im Freibad: Wie es nächstes Jahr weitergeht weiß der OB noch nicht

Und da tut sich schon das nächste Problem auf. Weil ein Großteil der sogenannten Babyboomerjahrgänge in den nächsten Jahren in Rente gehen wird, fehlen auch der Stadt Mitarbeiter. Dazu komme, so Henne, eine neue Arbeitsmoral: „Viele junge Menschen wollen diese Jobs, bei denen man auch mal Samstags oder Sonntags arbeiten muss, nicht mehr machen. Da geht es um Themen wie Teilzeit oder die Viertagewoche.“

Schon heute spürbar ist diese Entwicklung im Freibad der Stadt. In den vergangenen Wochen musste das Bad an mehreren Tagen schließen, weil Personal fehlte. Für diese Saison sei der Betrieb zwar gesichert: „Wie es nächstes Jahr weitergeht kann ich ihnen im Moment aber auch nicht sagen“, so das Stadtoberhaupt.

Krankenhausnachfolger MVZ soll Gesundheitszentrum werden

Mit ähnlichen Problemen werden sich, laut Henne, auch die Nachfolgeideen zum Krankenhaus beschäftigen müssen. Das gegenwärtige Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) leiste eine ambulante Erstversorgung, inklusive kleinerer chirurgischer Eingriffe. Geöffnet hat das MVZ Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr. Das sorgt bei vielen Anwesenden für Kopfschütteln: „Das ist doch keine Gesundheitsversorgung mehr, 8 bis 16 Uhr. Was mache ich, wenn der Herzinfarkt um 17 Uhr kommt?“

Auch hier gerät der OB zwischen die Stühle. Er räumt ein: „Dass das keine adäquate Versorgung mehr ist, ist uns allen klar. Wir haben gekämpft wie die Löwen, aber die Würfel sind gefallen. Trotzdem geben wir uns nicht auf“, so der 40-Jährige. Man plane ein Gesundheitszentrum mit auch stationärer Versorgung und zehn bis 15 Betten. „Wir haben hier viele Ideen. Die Versorgung der Waldseer Bürger muss an erster Stelle stehen. Da bin ich auch dafür, dass wir hier nicht nur aufs Geld schauen.“ Bei der Polizei frage schließlich auch keiner, ob die schwarze Zahlen schreibt, so der OB.