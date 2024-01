Krankenhaus geschlossen, B-30-Anschlüsse in weiter Ferne und der Markenprozess – zumindest in der breiten Öffentlichkeit – ein Flop. Was sagt Oberbürgermeister Matthias Henne dazu und welche Lehren können daraus für das Jahr 2024 gezogen werden? Wolfgang Heyer hat das Waldseer Stadtoberhaupt im Schwäbische.de-Jahresinterview dazu befragt.

Herr Henne, viele Waldseer machen sich angesichts der deutlich verschlechterten Gesundheitsversorgung Sorgen – Stichwort: Krankenhaus- und Hausarztpraxisschließung. Wird sich die Situation 2024 entspannen?

Vonseiten der Stadt werden wir alles in unserer Macht stehende tun, um eine Entspannung herbeizuführen. Wir sind in Gesprächen und vernetzen alle miteinander. Ob es zum gewünschten Erfolg führt, hängt von allen Beteiligten ab. Interessierte können jederzeit gerne auf die Stadt zukommen. Wir haben schon zig Gespräche mit Ärzten geführt, um sie zu motivieren und von einem Umzug nach Bad Waldsee zu überzeugen.

Von Bad Waldsee überzeugen. Dazu meinte FW-Stadtrat Bernhard Schultes im Schwäbische.de-Sommerinterview, dass den jungen Ärzten Bauplätze zur Verfügung gestellt werden sollen. Was meinen Sie dazu?

Damit tue ich mich schwer. Von derartigen Bonussystemen oder inflationär angebotenen Sonderzahlungen fürs Anwerben halte ich nicht viel. Es gibt auch in anderen Berufen Fachkräftemangel - sei es bei den Pädagogen, Pflegekräften oder Handwerkern. Wir müssen uns auf lokaler- beziehungsweise kreisweiter Ebene zusammenschließen, um junge Menschen für die Region und Bad Waldsee zu gewinnen. Wir haben viel zu bieten, das müssen wir noch mehr herausstellen. Bad Waldsee tut gut.

Dass Geflüchtete im ehemaligen Krankenhaus unterkommen, sorgt bei vielen Waldseern für Unverständnis. Scharfzüngig wird es gar als Kalkül und berechnete Taktik bezeichnet. Was wollen Sie den Kritikern an dieser Stelle einmal sagen?

Es ist ein absoluter Quatsch zu behaupten, dass diese Entwicklung im Vorhinein so geplant worden wäre. Und ich bitte auch eindringlich darum, einzelne Krisen und Herausforderungen nicht zu vermischen.

Ja, Bad Waldsee hat derzeit mit der Krankenhausschließung ein besonderes emotionales Päckchen zu tragen, aber die Schließung hat mit der Flüchtlingsunterbringung nichts zu tun. Das Krankenhaussterben ist leider in ganz Deutschland zu beklagen. Generell ist die Flüchtlingsunterbringung eine Herausforderung.

Und allen politischen Verantwortlichen in Bund, Land und Landkreis muss klar sein, dass wir es so nicht schaffen. Die Dimensionen, die uns aktuell beanspruchen, sind nicht mehr händelbar. Das haben wir auch an den entsprechenden Stellen mit Nachdruck angebracht.

Klare Worte. Bleiben wir beim Krankenhaus, beziehungsweise bei der OSK. Die schreibt rote Zahlen. Um den Verlust ausgleichen zu können, müssen die Kommunen – und damit auch die Steuerzahler – mehr Geld an den Landkreis zahlen. Muss die OSK aus Ihrer Sicht künftig in kommunaler Trägerschaft bleiben oder wäre eine Privatisierung besser?

Das ist ein Thema der OSK, des Aufsichtsrats, des Landrats und des Kreistages. Klar ist aber, dass es ein gewaltiges Paket ist und viel Verlust gemacht wird. Der Verlust muss reduziert werden.

Themensprung. Diese Frage fühlt sich allerdings an wie eine schlechte Pointe aus dem Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“: Jahr für Jahr geht es um die sehnlichst gewünschten und für eine Verkehrsberuhigung in der Innenstadt so dringend benötigten Anschlüsse der L300 und L316 an die B 30. Ist die Stadt hier wirklich so hilflos oder hat es einfach keine Priorität?

Klar hat es eine Priorität – und zwar eine sehr hohe. Die Anschlüsse würden Verkehrsentlastungen mit sich bringen, die der Stadt guttun würden. Vielleicht bekommt man es nach außen nicht so mit, aber es wird schon viel dafür unternommen. Wir können nicht jeden Schritt und jedes Gespräch mit dem Regierungspräsidium und der Stadt Bad Wurzach nach außen kommunizieren, aber wir sind an dem Thema dran.

Es ist ein riesiges Brett, das wir da bohren. Es bedarf eines großen bürokratischen Vorlaufs, der aus meiner Sicht gerne auch schlanker sein dürfte. Aber so ein Großprojekt braucht nun mal einen langen Planungsvorlauf. Die amtierende Landesregierung verfolgt außerdem andere Ziele, da geht es eher um Radwege. Und nicht zuletzt hat auch das Regierungspräsidium mit Personalmangel zu kämpfen.

Kommen wir nochmals auf das Sommerinterview mit den Fraktionssprechern zu sprechen. Dort kam von SPD-Stadtrat Karl Schmidberger die Idee auf, dass sich die Gemeinderäte aus Bad Waldsee und Bad Wurzach bei diesen B-30-Anschlüssen mal zusammensetzen, Bedenken und Vorteile austauschen und sich dem Regierungspräsidium dann als eine Einheit präsentieren. Was halten Sie von dieser Idee?

Das ist nicht die Idee von Herrn Schmidberger. Wir sind froh, dass er es auch so sieht, aber das steht alles längst auf unserem Fahrplan. Es gibt bereits einen intensiven Austausch mit Wurzachs Bürgermeisterin und der Ortsvorsteherin von Haidgau. Und wenn wir so weit sind, wird es auch eine informative Gemeinderatssitzung dazu geben. Auch die Bürgerschaft wollen wir bei diesem Thema mitnehmen. Da entsteht nichts in irgendwelchen Hinterzimmern.

Noch eine Frage zum Thema Verkehr: Sind die B-30-Ortsumfahrungen in Zeiten von Klimawandel und Mobilitätswende aus Ihrer Sicht noch zeitgemäß?

Definitiv. Ich bin davon überzeugt, dass der Individualverkehr und somit das Auto in ländlich geprägten Regionen noch lange erste Priorität haben wird. Da muss man mit Nachdruck Entlastungsfunktionen vielbefahrener Straßen schaffen. Aber das eine tun heißt ja nicht, das andere zu lassen. Wir setzen auch auf den Radwegeausbau, um die Breite des Mobilitätsangebotes zu optimieren.

Ein absoluter Flop war der Markenprozess mit einem Stuttgarter Kreativbüro. Was können Sie daraus für die Zukunft lernen?

Man darf den Markenprozess kritisieren, das verstehe ich auch. Aber es war kein Flop. Von außen mag es vielleicht so wahrgenommen worden sein, aber wir haben viele positive Impulse erhalten. Es ist ein 120-seitiges Handbuch entstanden, das uns in unserem Entwicklungsprozess begleitet.

Denn der Markenprozess ist ein fortlaufender Prozess und endet nicht einfach an einem bestimmten Punkt. Bei den nächsten Kampagnen wird uns dieser rote Faden leiten. Und: So ein Markenprozess darf nicht nur auf das Logo reduziert werden.

Für Sie persönlich wird 2024 ein spannendes Wahljahr. Sie wollen in den Kreistag. Glauben Sie, dass Sie die Krankenhausschließung hätten verhindern können, wenn Sie im Kreistag gewesen wären?

Obwohl ich nicht im Kreistag war, haben wir alles in unserer Macht stehende unternommen, um die Schließung zu verhindern. Klar hätte man mehr Gewicht in die Entscheidung hineingeben können und nicht nur von der Tribüne aus zuschauen müssen. Es ist aber schwer zu sagen, ob das die Schließung verhindert hätte. Aber zumindest hätte man im Gremium öfter das Wort ergreifen können.

Welche Ziele würden Sie als Kreisrat verfolgen?

Die Gesundheitsversorgung wird ein prägendes Thema sein - und dafür werde ich mich einsetzen. Aber auch die Bereiche Bildung, Infrastruktur, ÖPNV und Flüchtlingsunterbringung sind mir wichtig.

Wo wir schon bei wichtigen Themengebieten sind: Was sind die drei wichtigsten Projekte für Bad Waldsee im Jahr 2024?

Das Gymnasium wird einen tollen Ergänzungsbau bekommen und auch die Rucksack-Lösung, also der Anbau an die Sporthalle beim Gymnasium, wird umgesetzt. Auf diese zwei Spatenstiche darf sich die Waldseer Bevölkerung freuen, weil dadurch die Bildungslandschaft und Sportentwicklung aufgewertet wird. Der weitere Breitbandausbau hat auch in 2024 allerhöchste Priorität. Und nicht zuletzt wird der Kindergarten in Gaisbeuren erweitert und weitere zusätzliche Plätze geschaffen. Wir müssen einfach in unsere Kinder und Jugend investieren, das ist unsere Basis, unsere Zukunft.

Wenn Sie zurück auf das Jahr 2023 blicken, an welche Projekte denken Sie dabei?

Rückblickend möchte ich hervorheben, dass wir von städtischer Seite aus zahlreiche Projekte vorangetrieben und erfolgreich umgesetzt haben. Hierzu zählen unter anderem die Fertigstellung der Kinderkrippe Reute, die Realisierung des Radwegs Osterhofen-Eggmannsried, die Errichtung des Kreisverkehrs Frauenberg oder die Umsetzung des Radwegs Wasserstall.

Mit unserem nationalen Stadtentwicklungsprojekt „Altstadt für Alle“ befinden wir uns auf der Zielgeraden. Der letzte Abschnitt, die Grabenmühle, steht kurz vor der Vollendung, und Ende April werden wir die offizielle Einweihung feiern.

Parallel dazu schreiten die Sanierungsarbeiten am ehemaligen Finanzamtsgebäude zügig voran. Ab voraussichtlich Mai können die Standorte der Stadtverwaltung hier gebündelt werden. An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich zu danken.

Abschließende Frage: Welchen Wunsch haben Sie für 2024?

Das wir als Gesellschaft und Stadtgemeinschaft weiterhin einen respektvollen Umgang miteinander pflegen und Kritik in guter Art und Weise äußern. Man darf nicht vergessen, wie gut es uns eigentlich geht und in welch schöner Region wir leben. Und überregional gesprochen wäre es Frieden auf dem Planeten. Auf dass die Diktatoren merken, dass sie auf dem falschen Weg sind.