Waldseer Narren lassen an Dreikönig die Fasnet 2024 vom Stapel

So wie in Hamburg die Kähne ordentlich abgestaubt und poliert werden müssen, bevor sie wieder aus der Werft fahren können, nehmen auch die Narren der Narrenzunft Waldsee Kurs auf die Fasnet 2024. Diese fühlen sich ja dieses Mal unter dem Motto „Hamburg - Tor zur Fasnetswelt, mit AHA wird’s ausgeschellt“ der Hansestadt ganz besonders verbunden, heißt es in der Mitteilung der Zunft. Aber bevor es so richtig losgehen kann, müssen Häs, Maske und andere Utensilien erst mal vom Staub des vergangenen Jahres befreit und die Fasnet offiziell eröffnet werden. Die Narrenzunft lädt deshalb zum traditionellen „Gschellabstauba“ an Dreikönig,6. Januar, um 19.30 Uhr ins Haus am See ein.

Die mit Reinigungsgeräten aller Art bewaffneten Sammlerinnen und Sammler des Waldseer Sammlervölkles werden Glocken, Masken, Häser, Narren und alles, was es sonst noch abzustauben gibt, gründlich säubern. Anschließend können nach einem langen Jahr in der Narrentruhe die Originalmasken erstmals vorsichtig die gerade erwachten Glieder erneut zum Narrenmarsch bewegen und Prinzengruppe sowie Nachtwächtergruppe ihre Sprüche und Anekdoten verkünden.

Für die musikalische Untermalung sorgt laut Vorschau die Sammlermusik - unter anderem mit zahlreichen Schifferklavieren. Und nach dem Ende des offiziellen Programms drehen die DJs Oli und Sven an den Plattentellern und sorgen für ausgelassene Partystimmung zum Weiterfeiern.