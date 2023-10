Decken, Kleider, Essen: Tonnen von Spenden hat Global für Menschen in der Ukraine gesammelt. Hilfe bekamen die Ehrenamtlichen von Julia Leier, einer Ukrainerin, die in Bad Waldsee lebt. Denn es ist nicht einfach, in Kriegszeiten Transporter, Fahrer und reibungslose Abläufe zu ermöglichen. Jetzt gab es eine schöne Überraschung für alle.

Fünf Jahre hatten sich Julia Leier und ihr Bruder, der orthodoxe Priester Serhij Levchenko, nicht mehr gesehen. Die gebürtige Ukrainerin lebt seit über 16 Jahren in Bad Waldsee, ihr Bruder arbeitet als Priester in Hluchiw, in der Gemeinde Sumy, nord-östlich von Kiew. Leier trägt, nicht erst seit Beginn des Krieges, Spenden zusammen, um vor allem Kinder oder ältere Menschen in ihrer alten Heimat zu unterstützen.

Persönliche Kontakte und Ortskenntnis sind entscheidend für Spendentransporte

Der Menschenrechtsverein Global hat sie dabei in den vergangenen beiden Jahren unterstützt und Lebensmittel, Decken oder auch Elektrogeräte gesammelt. „Die Spendenbereitschaft hat sich seit Beginn des Kriegs stark erhöht“, erzählt die Ukrainerin. Das Ganze fing mit Lebensmittelspenden an. Dabei fungiert Julia Leier als enge Kontaktperson. Sie kennt Menschen vor Ort und kann gewährleisten, dass die Spenden in die richtigen Hände kommen.

Leiers Bruder brauchte eine Erholungspause von der schwierigen Situation in seiner Heimat und reiste mit seiner Familie nach Bad Waldsee. Bei Brigitte Kaiser, die für Global arbeitet, klingelte kurz darauf das Telefon: „Mein Bruder möchte sich bei dir bedanken und dich kennenlernen“, sagte Julia Leier. Spontan und informell trafen sie sich im Pfarrhaus. „Es war eine rührende Begegnung“, sagt Kaiser. Und es blieb nicht nur bei einem herzlichen Dankeschön. Der Priester überreichte Kaiser eine Urkunde, eigens vom dortigen Bischof unterzeichnet. Einen richtigen Energieschub habe ihr das für die Arbeit gegeben, betont die Waldseerin.

Die Auszeichnung bedeutet der Bad Waldseerin viel

Der Kleintransporter, befüllt mit Decken, Kleidern, Lebensmitteln und Elektrogeräten brach fast zeitgleich wie die Familie des Priesters Richtung Ukraine auf. Ob die Ladung sicher ankommt, erfährt Julia Leier durch kurze Nachrichten mit Bildern von unterwegs. Das Sommercamp 2023 der ukrainischen Kinder, für das die meisten Spenden gedacht waren, ist zwar vorbei, aber über den Elektroherd und den Kühlschrank freuen sich nun freiwillige Helfer einer Suppenküche. Im Sommercamp 2024 werden die Spenden dann ihrem ursprünglichen Zweck zugeführt. Bis dahin sorgt eine warme Gratismahlzeit bei hilfsbedürftigen Ukrainern für etwas Linderung in diesen harten Zeiten.