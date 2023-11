Aus dem ehemaligen Krankenhaus in Bad Waldsee wird eine Flüchtlingsunterkunft. Das hat das Landratsamt Ravensburg auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigt. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur neuen Nutzung des ehemaligen Krankenhauses: Ein Überblick.

Wann werden die ersten Flüchtlinge einziehen?

Laut Kreis-Sprecherin Selina Nußbaumer ziehen schon im Januar 2024 Asylbewerber ins kreiseigene Krankenhausgebäude in Bad Waldsee. Es ist eine „reguläre Belegung“ mit 120 Perosnen vorgesehen, in der Spitze wäre aber auch Platz für bis zu 150 Personen, so Nußbaumer.

Wird die Flüchtlungsunterkunft vom Medizinischen Versorgungszentrum getrennt?

Ja. Die Räumlichkeiten werden baulich durch zwei voneinander getrennte Eingänge von der urologischen Praxis und dem MVZ abgegrenzt, versichert das Landratsamt. Die Umbauarbeiten sollen schon Anfang Dezember beginnen.

Wie steht die Stadt zu der Nutzung des Krankenhauses?

Die Ansage aus dem Landratsamt ist klar: „Wir müssen auf alle geeigneten kreiseigenen Gebäude zurückgreifen. Die Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten stellt weiterhin für alle Beteiligten eine immense Kraftanstrengung dar, die nur im guten und vertrauensvollen Miteinander zu bewältigen ist“, erklärt der stellvertretende Landrat Andreas Honikel-Günther.

„Die Unterbringung von Asylbewerbern in einem kreiseigenen Krankenhausgebäude ist aus der Not heraus geboren“, wird Bad Waldsees Oberbürgermeister Matthias Henne in einer Mitteilung des Landratsamts zitiert.

Wer organisiert die Versorgung der Asylbewerber?

Kurz gesagt: Sie selber. Denn laut Landratsamt ist die Unterkunft als Selbstversorgungsunterkunft konzipiert. Das heißt, dass Kochmöglichkeiten da sind, mit denen sich die Flüchtlinge etwas zu essen machen können. Der Landkreis wird den Betrieb und der Sozialbetreuung der Asylbewerber selbst übernehmen. Ein Sicherheitsdienst wird nach Bedarf beauftragt.

Wie lange wird das Krankenhaus als Unterkunft genutzt?

Dazu gibt es keine Angaben. Kreis-Sprecherin Nußbaumer sagt: „Die Dauer der Belegung hängt von der weiteren Entwicklung der Flüchtlingszahlen ab.“

Sind Überlegungen für eine medizinische Nachnutzung des ehemaligen OSK-Standorts damit vom Tisch?

Anscheinend nicht. „Die Gespräche zwischen Stadt und Landkreis über die Nachnutzung des kreiseigene Krankenhausgebäudes in Bad Waldsee werden unabhängig davon fortgesetzt“, sagt Selina Nußbaumer.