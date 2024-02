Das Gewerbegebiet Wasserstall wird um 13,5 Hektar erweitert - das sind umgerechnet rund 20 Fußballfelder. Der Gemeinderat hat die zusätzlichen Flächen für neues Gewerbe in Bad Waldsee zwar einstimmig beschlossen, es gab aber auch Kritik. Worauf die sich bezog.

Als „Meilenstein für die gewerbliche Entwicklung“ wurde die Erweiterung in der Sitzungsvorlage bezeichnet. Oberbürgermeister Matthias Henne hob zudem hervor, dass durch die zusätzlichen Gewerbeflächen Arbeitsplätze gesichert und geschaffen werden können. Einige Stadträte nickten zustimmend.

Worauf sich die Kritik bezog

So auch Bernhard Schultes. Der Freie Wähler wartete kurz, ehe er das Wort ergriff und sich dann aber kritisch äußerte. Nicht zur Erweiterung an sich, vielmehr über den bürokratischen Prozess.

Wir machen da schon eine ganze Weile dran rum, das ist erschreckend. Wir haben den Aufstellungsbeschluss am 15. Juni 2020 gefasst und jetzt ist der 26. Februar 2024, zeigte Schultes das mehrere Jahre andauernde Verfahren auf.

Über zig Seiten hinweg würden Stellungnahmen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens aufgelistet, die sich dann in einer Zeile im Konzept wiederfinden. „Es kann doch nicht sein, dass wir knapp vier Jahre bis zum nächsten Verfahrensschritt brauchen“, meinte Schultes und sprach sich für einen Bürokratieabbau aus.

OB Henne pflichtete Schultes bei und machte ebenfalls eine „gewisse Trägheit“ im Prozess fest, die ausbremst. „Das ist aber kein Waldsee-Phänomen, sondern ein generelles Problem“, so das Stadtoberhaupt.

Sonja Wild (CDU) informierte sich über mögliche Ansiedlungen. Schließlich sind laut Bebauungsplan „Bars mit regelmäßigen Musik- und Tanzveranstaltungen“ zulässig. „Diskotheken aber nicht?“, fragte Wild und Baurechtsamtsleiter Peter Natterer bejahte. Gemäß der städtischen Vergnügungsstättenkonzeption wäre im Bereich der Gewerbegebiet-Erweiterung eigentlich gar keine Vergnügungsstätte erlaubt. Da das Tanzcafé Hirsch in Unterurbach aber geschlossen hat, werde eine „Bar mit regelmäßigen Musik- und Tanzveranstaltungen“ in diesem Gebiet erlaubt und sozusagen ausgetauscht. Eine Diskothek beziehungsweise ein Club sei an diesem Standort aber nicht zulässig.

Erschließung soll schnellstmöglich geschehen

Jörg Kirn (Grüne) informierte sich über Photovoltaikanlagen an Fassaden. Wie Natterer erläuterte, seien derartige Module an den Gebäudewänden möglich. Und so fasste das Gremium einstimmig den Beschluss, das Gewerbegebiet im großen Stil zu erweitern. Ebenfalls einstimmig fiel die Abstimmung dazu aus, die Erweiterungsfläche schnellstmöglich zu erschließen. „Das Projekt soll mit Nachdruck zur baulichen Umsetzung gebracht werden“, sagte OB Henne. Die städtischen Kosten dafür liegen bei rund 5,9 Millionen Euro.

Das neue Gewerbegebiet soll über den bestehenden Kreisverkehr und stadtauswärts in Höhe von Reichertshaus über eine neue Linksabbiegespur an die Kreisstraße angeschlossen werden.