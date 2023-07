Waldseer Gemeinderat muss bei Sondersitzung nochmal ran

Eigentlich hat der Waldseer Gemeinderat seine letzte Sitzung vor der Sommerpause bereits abgehalten. Doch nun findet sich plötzlich ein weiterer Termin am Montag, 31. Juli, im Sitzungskalender. Wie es zu dieser Sondersitzung kam.

Rathaussprecherin Brigitte Göppel bestätigt auf SZ–Nachfrage die Sondersitzung einen Tag nach dem Altstadt– und Seenachtfest und erklärt: „Der zusätzliche Termin wird benötigt, da auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am 17. Juli eine Fülle an öffentlichen und nicht-öffentlichen Tagesordnungspunkten stand, sodass bereits im Vorfeld klar war, dass eine zusätzliche Sitzung benötigt wird, um alle Themen noch vor der Sommerpause behandeln und beschließen zu können.“

Wieso ein Antrag so manchen Stadtrat überforderte

Gemäß Ratsinfosystem kommen die Stadträte am 31. Juli um 18 Uhr im Haus am Stadtsee zusammen. Ein Thema dieser Sondersitzung ist bereits bekannt: die Kriterien für die Errichtung von Freiflächen–Photovoltaikanlagen. Dieser Tagesordnungspunkt wurde, wie von Göppel angeschnitten, in der Gemeinderatssitzung am 17. Juli behandelt und dann vertagt. Der Grund: Die Fraktion der Grünen hatte einen umfangreichen Antrag eingebracht, der so manchen Stadtrat überforderte.

Ich kann da in der Kürze der Zeit nicht darüber entscheiden. Es ging zu schnell und ich kann es sachlich einfach nicht entscheiden, sagte Andreas Hepp.

Die Grünen–Fraktionssprecherin Lucia Vogel wollte vorab mehrere Beschlusspunkte abgeändert wissen und hatte auch die Argumentationen dazu verlesen.

Die Kriterien sollen entbürokratisiert werden

Bernhard Schultes (FW) sah es ebenfalls als schwierig an, hier ad hoc zu entscheiden und brachte vorsorglich eine Sitzungsunterbrechung ins Spiel. Parteikollege Christof Rauhut konnte dem Grünen–Antrag inhaltlich folgen. „Im Grunde geht es darum, das Ganze zu entbürokratisieren. Es soll einfacher werden, Photovoltaikanlagen zu bauen“, brachte Rauhut die Grünen–Intention auf den Punkt. Marc Hinder (FW) wollte die Einschränkungen zu Beginn auch niedrig halten. Sollten große Bedenken auftreten, könnte der Gemeinderat im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens immer noch einen Riegel vorschieben oder Anpassungen vornehmen, „da sind schließlich wir Herr des Verfahrens“, so Hinder.

Der Grünen–Antrag wurde noch in der Sitzung zurückgezogen und an alle Fraktionen geschickt. Der Gemeinderat soll nun also am 31. Juli entscheiden. Auch der qualifizierte Mietspiegel 2023 der Stadt Bad Waldsee wird in der Sondersitzung behandelt.