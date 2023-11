Annemarie Keppelmayr, Claudia Frick und Doris Fitz haben mit ihrem Waldseer Frauenverein Baobab in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten schon viel Positives in Namibia bewegt. Und ihr Engagement dauert weiter an. Die drei Waldseer Frauen berichten, welche Herausforderungen aktuell anstehen und wie die Spendengelder der SZ-Aktion „Helfen bringt Freude“ verwendet werden.

Das Projekt

„Wir unterstützen weiterhin Kinder aus den untersten sozialen Schichten durch die Finanzierung von Kindergärten und später durch Ermöglichung des Schulbesuchs bis zum Ende der Hauptschule. Ohne Kindergarten lernen die Kinder, die aus den verschiedensten Bevölkerungsstämmen in Namibia stammen, kein Englisch. Englisch ist die Voraussetzung für den Schulbesuch, der wiederum Voraussetzung für das Erlernen eines Berufs ist. Wir haben aktuell 98 Kinder im Kindergarten und 64 in der Schule zu betreuen.“

Die Herausforderungen

„Es gibt seit Corona viele Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Die Zahl der verwahrlosten Kinder hat zugenommen, viele Eltern sind noch immer ohne Arbeit und damit ohne Verdienst. Speziell in unserem Kindergarten außerhalb von Windhoek in Kappsfarm haben wir ein großes Alkoholproblem der Bevölkerung - auch der Mütter. Die Väter der Kinder sind allzu oft nicht feststellbar. Die Kinder sind vernachlässigt, schmutzig, krank. Es ziehen immer wieder neue Mütter mit Kindern ins Dorf.

Mit Hilfe unserer einheimischen Helfer holen wir diese Kinder von der Straße in den Kindergarten, wo sie regelmäßig und täglich zu essen bekommen, Hygieneregeln zu beachten lernen und Unterricht in Englisch bekommen. Mit sechs Jahren werden sie dann eingeschult. Das Dorf hat keinerlei Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, es ist also völlig unmöglich, dass die Kinder eine normale Schule in Winhoek besuchen. Es ist jedes Jahr wieder eine Herausforderung, Internatsplätze für sie zu finden. Die nächste Internatsschule ist fast 70 Kilometer entfernt. Glücklicherweise konnten wir bis jetzt alle Kinder dort einschulen, 2023 sind es insgesamt 64 von Klasse 1 bis 7.

Die nächste Herausforderung war auch dieses Jahr wieder, den Transport der Kinder vom Dorf zur Schule und zurück zu organisieren. Einmal im Monat und während der Ferien kommen die Kinder nach Hause und müssen anschließend wieder weggebracht werden. Auch die Versorgung mit Essen und Gas zum Kochen muss organisiert sein. Während der Ferien bekommen auch die Schulkinder eine warme Mahlzeit am Tag - die Kindergartenkinder täglich, das ganze Jahr über. Im anderen Kindergarten, dem Morning-Sun, ist es eine Herausforderung, genug Erzieherinnen für die vielen Kinder bezahlen zu können und die bestehenden Gebäude in Ordnung zu halten. Während der Regenzeit leiden die Gebäude sehr.“

Verwendung der Spendengelder

„Die Spendengelder kommen ohne jeden Abzug bei den Kindern in Namibia an. Wir bezahlen davon Gehälter für die Erzieherinnen, Essen für die Kinder und den Transport der Nahrungsmittel sowie Gas zum Kochen, das Arbeitsmaterial für die Kindergärten, Schulgeld, Schuluniformen und Arbeitsmaterial für die Internatsschüler. Außerdem bezahlen wir damit das Transportgeld zur Schule und zurück plus die Instandhaltung des Transportfahrzeugs zur Sicherheit der Kinder sowie Reparaturarbeiten an den Gebäuden.“

Warum ist die Hilfe so wichtig?

„Ohne Schulbildung gibt es keine Möglichkeit für junge Menschen einen Gelderwerb in Namibia zu finden. Der Weg zur Schule führt für Unterprivilegierte einzig und allein über den Kindergarten. Sozialhilfe gibt es in Namibia nicht. Es besteht zwar Schulpflicht, aber wer nicht für die Schule bezahlt, bekommt auch keinen Schulplatz. Keine Erwerbsmöglichkeit, wegen mangelnder Bildung, führt zwangsläufig zu Kriminalität und auch zu Fluchtgedanken. Wir wollen helfen, den Jugendlichen, die unsere Hilfe bekommen haben, eine Möglichkeit zu geben, in ihrem eigenen Land ein lebenswertes Leben zu führen. Die Erfahrungen, die wir nach 25 Jahren Unterstützung für Kinder in Namibia gemacht haben, zeigen uns, dass viele unserer ehemaligen Schützlinge heute verantwortungsbewusste Eltern geworden sind, die nun selber für ihre Familien sorgen können, weil sie die Chance zu einer Ausbildung und einem Beruf bekommen haben.“