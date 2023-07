Waldseer Beachduo tritt erstmals bei der DM an

Bei den deutschen U16–Beachvolleyballmeisterschaften in Karlsruhe hat auch ein Beachduo der TG Bad Waldsee mitgemacht. Namentlich sind das Carina Graf und Thea Bodenmüller, die sich überraschend als Drittplatzierte bei den württembergischen Meisterschaften für die DM qualifiziert haben.

Für die U16–DM am vergangenen Wochenende reisten die beiden bereits am Mittwoch an. Den Donnerstag nutzten Graf/Bodenmüller für ein intensives Training, bevor sie am Freitag voller Motivation ins Turnier starteten.

Im letzten Spiel zeigen Graf/Bodenmüller ihre stärkste Leistung

In einer anspruchsvollen Vorrundengruppe trafen sie zunächst auf das später siegreiche Duo Rika Dieckmann/Anna–Chiara Reformat (DVV–Team), gegen das sie trotz einer soliden Leistung eine deutliche 0:2 (5:15, 7:15)-Niederlage hinnehmen mussten. Auch das zweite Spiel gegen Thea Krätsch/Anna Selle von der DJK Tusa 06 Düsseldorf ging klar verloren (7:15, 7:15).

Am Samstag setzten Graf und Bodenmüller ihre Spiele fort und mussten eine weitere Niederlage gegen das VLW–Team Hannah Mehring/Lotte Stoltze (5:15, 8:15) hinnehmen. Jedoch zeigten sie im letzten Spiel des Tages ihr bestes Können und unterlagen knapp mit 13:15 und 13:15 gegen das Team Lea Bicvic/Josefine Mollenhauer aus Rheinland–Pfalz. Schlussendlich belegten Graf/Bodenmüller den 29. Platz von insgesamt 32 teilnehmenden Teams.

„Trotz der Platzierung steht für die beiden Waldseerinnen die großartige und möglicherweise einmalige Erfahrung an einer deutschen Meisterschaft teilgenommen zu haben im Vordergrund“, gratuliert die stolze TG Bad Waldsee ihren beiden Sportlerinnen zum Erfolg.