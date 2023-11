Die künstlerisch hochwertige Waldseer Kleinkunstreihe „Kultur am See“ startet am 19. Januar mit sieben Veranstaltungen in das erste Halbjahresprogramm 2024. Freuen darf sich das Publikum auf die Auftritte von Christian Ehring, Tobias Gnacke, Brass Band Berlin, Medlz, Matthias Brodowy, Helmut Schleich und Heinrich del Core. Tickets im Vorverkauf eignen sich als Geschenkidee für Weihnachten und sind deshalb bereits ab Ende November bei der Tourist-Information erhältlich.

Den Auftakt macht am 19. Januar der Kabarettist Christian Ehring mit seinem aktuellen Programm „Stand jetzt“. Der unter anderem aus der „heute-show“ bekannte Entertainer präsentiert im Saal des Hauses am Stadtsee eine hochaktuelle Satire nach der Zeitenwende. Laut Veranstalter darf sich das Publikum auf einen „lustigen Abend“ freuen.

Parodien auf Prominente

Weiter geht’s am 24. Februar mit Tobias Gnacke, der Comedy und Parodie im Gepäck hat. In seinem Programm „Wer jagt gewinnt“ parodiert der Künstler Prominente ebenso wie fiktive Charaktere. Er quatscht aus dem Bauch mit Klappmaulpuppen und erzählt auf der Bühne mit einem Augenzwinkern aus seinem bewegten Leben als Mann und Vater.

Thomas Hoffmann und seine Brass Band Berlin sind am 9. März mit „Classic, Jazz & Comedy“ zu Gast in der Kurstadt. Die zehn Top-Musiker um Bandleader Thomas Hoffmann - im normalen Leben allesamt Mitglieder der großen Berliner Orchester - gelten als fantastische Solisten und ernten bei ihren Gastspielen überall viel Beifall. Sie scheuen sich übrigens auch nicht, klassische Komponisten wie Wagner oder Bach zu „verjazzen“.

Am 6. April präsentiert die A cappella-Frauentruppe Medlz ihr Jubiläumsprogramm „Best of - 25 Jahre Medlz“. Gemeinsam mit dem Publikum wollen sie in Erinnerungen schwelgen und werden aus früheren Programmen ihre Lieblinge noch einmal auf die Bühne bringen: ob „Rammstein“, „Das Boot“, „Nothing compares to you“ oder „Die Schöne und das Biest“ - an diesem Abend sei für jeden Besucher etwas dabei. Ihre Shows sind „selbstironisch, witzig, charmant und tief bewegend“, so der Veranstalter dazu.

Kann man das so sagen?

Der bekannte Kabarettist Helmut Schleich gastiert am 27. April mit seinem Programm „Das kann man so nicht sagen“. Dabei nimmt er sein Publikum mit auf abenteuerliche Reisen in die Tiefen deutscher Befindlichkeit und führt die „ergötzlichen Absurditäten“ des Alltags vor Augen. „Schließlich leben wir in einer Zeit, in der die Wirklichkeit das Kabarett Tag für Tag überbietet. Überholen ohne einzuholen hieß das früher im Sozialismus!“, heißt es dazu wörtlich in der Ankündigung des Veranstalters.

„Keine Zeit für Pessimismus“ hat der Kabarettist Matthias Brodowy, der am 3. Mai in die Bäderstadt kommt. Sein zehntes Programm ist nach Einschätzung der Veranstalter „wieder politisch, literarisch und musikalisch“. Darüber hinaus frönt der selbsternannte „Vertreter für gehobenen Blödsinn“ auch der gepflegten Albernheit und der grotesken Geschichte.

Den Schlusspunkt setzt dann am 7. Juni Heinrich del Core mit seinem Programm „Glück ghabt“. Der preisgekrönte Kabarettist und Comedian mit seinen quietschroten Lackschuhen und dem feinen Blümchenhemd nimmt sein Publikum mit auf eine Reise durch den Alltag - absolut skurril, alltagstauglich und irrwitzig zugleich.

Die Kleinkunstabende von „Kultur am See“ beginnen jeweils um 20 Uhr im Haus am Stadtsee. Der Vorverkauf für neue Abos beginnt am 28. November und für Einzeltickets am 5. Dezember bei der Tourist-Information Bad Waldsee. Weitere Infos unter www.kultur-am-see.de oder Telefon 07524/941342.