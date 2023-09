Der Stadtseniorenrat und Wohnpark am Schloss laden für Mittwoch, 27. September, um 15 Uhr zu einem Vortrag zum Thema „Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung“ ein.

Referentin Doris Scholz vom Betreuungsverein St. Martin in Ravensburg wird bei dieser Veranstaltung die gesetzlichen Änderungen bei der Vorsorgevollmacht behandelt und erläutern, ob und wie diese in die bisherigen Formulare eingearbeitet werden müssen. Die Veranstaltungen findet im Festsaal des Wohnparks am Schloss, Steinacher Straße 70 in Bad Waldsee statt. Die Veranstaltung ist kostenlos.