Von der Ministrantin zur Nonne

Schwester M. Johanna Gräter hat im Kloster Reute ihre ewige Profess abgelegt. Nach Jahren des Hineinwachsens und der Verbundenheit zur Gemeinschaft der Franziskanerinnen von Reute hat sich die junge Frau nun endgültig für ein Leben als Ordensfrau entschieden, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Den feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Reute haben Mitschwestern, Familie und enge Freunde mitgefeiert.

Der Weg zur ewigen Profess führte für Sr. M. Johanna Gräter, die in Schwendi im Landkreis Biberach aufgewachsen ist, über ihre katholisch geprägte Familie, den Ministrantendienst in der Kirchengemeinde und frühe Begegnungen bei den Jugendtagen ins Kloster Reute. Die ausgebildete Altenpflegerin wurde 2013 in die Kandidatur der Franziskanerinnen aufgenommen. Im Gut Betha-Haus in Reute arbeitete sie in der Pflege der Mitschwestern. Bis Dezember 2022 wirkte sie im Hospiz St. Martin in Stuttgart und absolvierte eine Weiterbildung in Palliative Care.

Nach ihrer ewigen Profess hat Generaloberin Sr. Maria Hanna Sr. Johanna in den Konvent St. Nikolaus nach Ravensburg entsandt, wo bereits vier Reutener Schwestern leben. Hier wird sie als Pflegefachkraft im Schussental-Hospiz der St. Elisabeth-Stiftung wirken - direkt am Elisabethen-Klinikum, einer Gründung der Franziskanerinnen von Reute. Neben ihrer Arbeit im Hospiz wird sie sich für die Übernahme von weiterer Führungsverantwortung in der Pflege weiter qualifizieren.

Bevor Sr. Johanna das Gelübde ablegte, sangen Schwesternschola und Gemeinde die Allerheiligenlitanei, eine lange Anrufung der Heiligen um deren Beistand und Fürbitte für Sr. Johanna. Sie lag dabei ausgestreckt vor dem Altar, mit dem Gesicht nach unten - ein sehr inniger und intensiver Moment, wie es in der Mitteilung heißt. Nachdem sie, ihre Hände in die Hände von Generaloberin Sr. Maria gelegt, ihr Ordensversprechen abgelegt hatte, übergab ihr die Generaloberin den Professring, in den ein Tau, das franziskanische Segens- und Erkennungszeichen der Gemeinschaft, eingeprägt ist.

Im Anschluss an den Gottesdienst verbrachte Sr. Johanna einen festlichen Tag im Kreis ihrer Familie und Mitschwestern, unter anderem mit einer Führung über die Klosterbaustelle im Mutterhaus.