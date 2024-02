Von Brotback-Träumen und Literarischen Wanderungen

Seit vielen Monaten ist das Team der Volkshochschule laut Pressemitteilung kreativ zu Gange, um den neuen Semesterplan zu erstellen. Als erster Schritt stehe immer das Finden eines Schwerpunktthemas an. Manchmal sind es gesellschaftspolitische Themen die sich anbieten, manchmal Themen die dem Team interessant erscheinen. Oftmals ist es auch ein Thema, dass ein Gegenpol zur aktuellen Stimmung bieten soll. In diesem Semester richtet sich das Programm am Thema Familiengeschichten aus.

„Ein Schwerpunktthema motiviert auf die Suche nach neuen Angeboten zu suchen und über den Tellerrand hinauszuschauen“, wird Beate Scheffold, Leiterin der VHS zitiert, „es ist eine Herausforderung sich immer ein stückweit neu zu erfinden, beschert uns aber auch neue Angebote und Dozenten.“

22 Angebote umfasst das Schwerpunktthema. Es geht um Schuld in Familiengeschichten, Paare am Herd, Spieleabende und Gewaltfreie Kommunikation. Aber auch ein Vortrag für Frauen zum nachhaltig Investieren, Familienforschung im Stadtarchiv und Frauenwelten auf dem Land kann man im neuen Programm finden.

Bekannt ist die VHS-Bad Waldsee durch ihre Kunst- und Kulturreisen. Und so geht es auch dieses Jahr wieder zu interessanten Ausstellungen in der Nähe. Als Vorreiter der Modernen lockt Joseph Turner in das Lehmbachhaus nach München. Um den amerikanischen Traum der Auswanderer geht es in der Ausstellung American Dream in Stuttgart. Verköstigen und künstlerisch faszinieren kann man sich bei der Fahrt nach Esslingen in der Sektkellerei und bei den Straßenkunsttagen. Selbstverständlich gibt es auch eine Führung bei der Landesgartenschau in Wangen. Wer Lust hat Weimer und Erfurt zu erkunden, ist bei der Studienfahrt im Oktober gut aufgehoben.

Auch der Bereich Politik und Gesellschaft hat neben alt Bewährtem viel Neues zu bieten. In Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung bietet die VHS anlässlich des Jahrestages „75 Jahre Grundgesetz“ Vorträge an. Von populistischen Parolen, über Zusammenhalt in einer Demokratie bis hin zu einem E-Learning Kurs „Gemeinsam gegen Extremismus“ reichen die Themen.

Nach vielfachen Nachfragen wird in der VHS auch wieder philosophiert. An drei Vormittagen diskutieren unterschiedliche Referenten über philosophische Themen. Die „Philosophie am Morgen“ findet freitags um 8 Uhr in der Stadtbuchhandlung statt.

Kniffe und Tricks für Styling und Aussehen kann man in unterschiedlichen Schmink- und Stylingkurse erhalten und dabei ganz nebenbei seine Schokoladenseite entdecken.

Auch im kreativen Bereich gibt es einiges zu entdecken. Sprüche und Worte tanzen lassen ist im Brush- und Handletteringkurs mit Catherine Trautmann möglich. Aber auch Makramee, Schreinern, Malen und Zeichnen kann man in unterschiedlichen Kursen ausprobieren. Neu ist das Portrait-Zeichnen bei dem man am Schluss auf Grundlage eines Fotos ein Bild von Familienmitgliedern zeichnen kann. Eine kreative Auszeit bietet der Kurs von Gunder Marggraf der mit verschiedenen Techniken arbeitet und die Lust am Arbeiten in den Vordergrund stellt.

Wer lieber musikalisch kreativ wird kann dies mit Gitarre, Ukulele, Cajon oder Djembe ausprobieren. Das Tanzbein schwingen ist im Orientalischen Tanz, Line Dance, Rock the billy und in vielen anderen Tanzkursen möglich. Neu im Angebot ist der hawaiianische Tanz Hula der sich durch kraftvolle, fließende und erdige Bewegungen auszeichnet.

Auch das Angebot rund um die Fotografie wurde erweitert. Während Sandra Friedrich in die Kameratechnik einführt geht es bei Christian Frank um das ausdrucksstarke Bild und um Bildkompositionen.

Sehr vielfältig ist das Angebot auch rund um Bewegung, Entspannung und gesunde Lebensweise. Das Angebot reicht von Tabata und Yoga, über Stand Up Paddling und Bogenschießen bis hin zu Laufen, Lachyoga und Waldbaden. Wer lieber in der Küche für seine Gesundheit sorgen will, ist bei „Alternative zu Wurstwecken & Co.“, „Paare am Herd“ oder Basenfasten an der richtigen Stelle. In der Nudelmanufaktur des Bauernhaus-Museums in Wolfegg werden selbst gemachte Nudeln hergestellt und die Frühlingsrollen der „Thailändischen Küche“ sind ein leckerer Klassiker der Bildungseinrichtung.

Im Bereich Sprachen gibt es Angebot in Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch und Italienisch. Für alle Neuanfänger empfiehlt die VHS den Anfängerkurs in Italienisch und Spanisch.

Auch das Angebot für Kinder und Jugendliche ist umfangreich. Ob „Malen wie Friedrich Hundertwasser“, Fitnessboxen für Jugendliche oder ein Comic-workshop.

Alle Kurse sind auf Anfrage auch für Gruppen buchbar. Wer sich anmelden möchten kann dies direkt in der VHS-Geschäftsstelle tun oder über die Homepage vhs.bad-waldsee.de. Die Semesterpläne liegen in allen öffentlichen Einrichtungen aus und enthalten eine Anmeldekarte mit der ebenfalls eine Anmeldung möglich ist.